Cântăreaţa de rap Megan Thee Stallion și-a exprimat sprijinul pentru Kamala Harris: "Vom face istorie cu prima femeie preşedinte” VIDEO

Megan Thee Stallion a cântat marţi, 30 iulie, la Atlanta, la o întâlnire electorală a candidatei democrate la preşedinţia SUA, Kamala Harris, cerând în mod explicit oamenilor să voteze pentru ea.

Îmbrăcată într-un costum albastru şi cu cravată - culoarea taberei democrate, artista a interpretat câteva dintre hiturile sale, inclusiv piesa "Body".

În introducerea piesei, ea a făcut o referire la dreptul la avort: "Ştiu că femeile din această sală îşi iubesc trupurile. Şi, dacă vreţi să continuaţi să vă iubiţi corpul, ştiţi că trebuie să votaţi pentru Kamala Harris".

Artista în vârstă de 29 de ani a continuat cu "Savage", câştigător Grammy pentru Cel mai bun cântec rap 2021, şi a spus la microfon: "Vom face istorie cu prima femeie preşedinte. Prima femeie de culoare preşedinte!". Şi a încheiat cu un strigăt de mobilizare: "Hot girls for Harris!".

.@theestallion: My ladies in the crowd, if you want to keep loving your body, you know who to vote for

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RTnzxt0zLT