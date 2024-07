Obama îi mulțumește lui Biden pentru „o viață în slujba poporului american”. Fostul președinte păstrează tăcerea în privința Kamalei Harris

Fostul preşedinte american Barack Obama (2009-2017) i-a mulţumit miercuri, 24 iulie, lui Joe Biden, pentru o viaţă în slujba poporului american, după ce preşedintele democrat a făcut în cursul aceleiaşi seri primele declaraţii pentru a-şi explica decizia de a se retrage din cursa electorală, informează EFE.

Barack Obama spune că Biden a pus cauza sacră a Americii mai presus de propria persoană.

"Cauza sacră a acestei ţări este mai importantă decât oricare dintre noi. Joe Biden a fost fidel acestor cuvinte în repetate rânduri de-a lungul întregii vieţi în slujba poporului american. Vă mulţumesc, domnule preşedinte", a scris Obama pe platforma X.

