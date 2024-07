Trump, filmat pe ascuns după dezbaterea cu Biden: ”I-am dat un șut acelei grămezi de rahat bătrân și dărăpănat” VIDEO

Donald Trump se așteaptă ca Joe Biden să fie înlocuit de vicepreședinta Kamala Harris în cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA. Fostul președinte a fost filmat pe ascuns în timp ce juca golf și își spunea părerea sinceră despre contracandidatul său și despre șansele lui Biden de a câștiga un nou mandat.

„Cum m-am descurcat cu dezbaterea din cealaltă seară? I-am dat un șut acelei grămezi de rahat bătrân și dărăpănat”, a spus Trump despre Biden.

„L-am scos din cursă și asta înseamnă că o avem pe Kamala. Cred că ea se va descurca mai bine (decât Biden - n.r.)”, mai declară fostul președinte în înregistrarea video.

Pe Kamala Harris, vicepreședinta și cea mai probabilă alegere a democraților în cazul retragerii lui Biden, o consideră „slabă” și „patetică”.

„Vi-l puteți imagina pe acel tip ținându-i piept lui Putin, președintelui Chinei, care e o persoană feroce, un bărbat feroce, un tip foarte dur?”, mai spune Donald Trump.

Deocamdată nu este clar în ce zi a fost făcută înregistrarea, Hotnews.

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."

"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."

"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6