Trump repostează pe reţeaua sa socială o remarcă obscenă despre Kamala Harris. Cum o atacă republicanul pe democrată VIDEO

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump a repostat miercuri, 28 august, pe reţeaua sa socială o remarcă obscenă a unui utilizator despre vicepreşedinta Kamala Harris, cea mai recentă dintr-o serie de atacuri înjositoare ale republicanilor împotriva rivalei democrate a lui Trump, relatează Reuters.

Comentariul a fost făcut de un alt utilizator al reţelei Truth Social, care a scris, sub o fotografie cu Harris şi rivala democrată a lui Trump din 2016, Hillary Clinton: „Ciudat cum sexul oral a avut un impact diferit asupra carierei ambelor...”

Yes, it’s TRUE. Trump reshared this sexual slur towards Kamala Harris and Hillary Clinton.

Please MAGA, I want you to tell me how this is the behavior of a man you want as president. pic.twitter.com/sHZU4dJTRs