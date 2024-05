Camera Reprezentanţilor din SUA a respins miercuri, 9 mai, rapid şi cu o majoritate covârşitoare, un efort al republicanei extremiste Marjorie Taylor Greene, văzută ca o apropiată a lui Donald Trump, de a-l înlătura pe preşedintele Camerei, Mike Johnson, coleg republican, din funcţia de lider.

Democraţii s-au alăturat republicanilor într-un vot cu rezultat covârşitor, 359 de voturi împotrivă şi numai 43 favorabile, pentru a respinge moţiunea de cenzură şi pentru a proteja funcţia de preşedinte a lui Johnson, în încercarea de a evita o repetare a haosului care a avut loc în octombrie, când republicanii l-au înlăturat pe predecesorul său, Kevin McCarthy.

Tonight, you saw the Uniparty in action.

Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries, and the rest of the Democrats saved Mike Johnson. pic.twitter.com/67ZOn76yDN