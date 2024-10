The New York Times, anunț neașteptat al comitetului de editori: ”Kamala Harris e mai mult decât o alternativă necesară”

Comitetul de redacţie al prestigiosului cotidian american The New York Times anunţă că o susţine pe candidata democrată Kamala Harris în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie, pe care o desemnează drept ”singura alegere patriotică” împotriva republicanului Donald Trump, relatează AFP.

Ziarul menţionează însă numele vicepreşedintei abia în al patrulea paragraf, preferând să se concentreze asupra unei critici a candidaturii lui Donald Trump, pe care-l cataloghează drept inapt în mod inerent şi pe plan moral.

”Acest adevăr fără echivoc şi descurajant - Donald Trump nu este apt să fie preşedinte - ar trebui să fie suficient oricărui alegător căruia-i pasă de ţara noastră şi de stabilitatea democraţiei noastre pentru a-i refuza o realegere”, scrie ziarul.

Comitetul recunoaşte că vicepreşedinta ”poate că nu este candidatul perfect pentru fiecare alegător, mai ales al celor care sunt frustraţi şi furioşi din cauza eşecurilor Guvernului nostru de a repara ceea ce s-a spart”.

”Însă noi îi îndemnăm pe americani să compare bilanţul doamnei Harris cu al rivalului său”, cere comitetul, care adaugă că ”Harris este mai mult decât o alternativă necesară”.

Comitetul de redacţie al NYT nu a mai susţinut un candidat al Partidului Republican din 1956, Dwight Eisenhower.

Acest scrutin este ”despre ceva mai fundamental” decât ”politici şi principii curente” într-un sistem de două partide, scrie comitetul.

”Dacă alegătorii americani nu-i ţin piept, domnul Trump va avea puterea de a dăuna în mod profund şi peren democraţiei noastre”, subliniază el.

Însă ziarul consideră că alegătorii americani au totodată dreptate să ceară precizări cu privire la propunerile democratei.

Ea poate să desfăşoare o campanie ”în ideea că a fi singura alternativă viabilă faţă de domnul Trump poate fi suficient pentru a obţine victoria”, scrie comitetul.

Aceasta este strategie care ”poate să dea roade în cele din urmă, însă este un deserviciu făcut americanilor şi propriului bilanţ”, subliniază el.

Comitetul cataloghează Partidul Republican drept ”un simplu instrument” al lui Donald Trump ”în încercarea sa de a recâştiga puterea” şi scrie că un al doilea mandat al miliardarului ”ar fi mult mai dăunător şi mai dezbinător decât primul”. ”Kamala Harris este singura alegere”, conchide comitetul.

Din comitetul de redacţie al NYT fac parte editorialişti de renume şi acesta are menirea să reflecte valorile publicaţiei.

El i-a cerut preşedintelui Joe Biden să se retragă din cursa la fotoliul de la Casa Albă după dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump din iunie.

The New York Times este un cotidian american cu sediul în New York. Publicația acoperă știri interne, naționale și internaționale și de asemenea publică articole de opinie, rapoarte de investigație și recenzii. Ziarul are 8,83 milioane de abonați online, potrivit wikipedia.

