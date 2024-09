Cel puţin o persoană a fost rănită într-un accident în care au fost implicate mai multe vehicule din convoiul guvernatorului de Minnesota, Tim Walz, candidatul democrat la vicepreşedinţia SUA, pe o autostradă din Milwaukee (nord-estul Statelor Unite).

Walz, care nu a fost rănit, a fost sunat de preşedintele Joe Biden şi de vicepreşedinta şi candidata democrată la Casa Albă la alegerile din noiembrie, Kamala Harris, pentru a afla cum se simte.

Vehiculele care s-au tamponat se aflau la coada convoiului şi transportau jurnalişti care urmau să relateze de la un miting de campanie al lui Walz în Milwaukee, principalul oraş din statul Wisconsin.

Un membru al personalului dintr-una dintre maşinile în care se aflau jurnalişti părea să aibă un braţ rupt şi a fost tratat de medici, potrivit jurnaliştilor, care au spus că au fost aruncaţi violent în faţă, în timp ce duba în care se aflau a izbit o altă dubă din faţa lor şi apoi a fost lovită din spate de un alt vehicul.

Walz, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre accident după miting.

