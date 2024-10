Donald Trump s-a autointitulat „părintele fertilizării in vitro” în cadrul unei adunări publice a alegătoarelor, miercuri, 16 octombrie, în timp ce candidatul republican la preşedinţie încerca să convingă acest bloc electoral crucial că poate avea încredere în el în ceea ce priveşte problemele reproductive, relatează Reuters.

Trump, care se află în urma democratei Kamala Harris în ceea ce priveşte popularitatea în rândul femeilor înainte de alegerile americane din 5 noiembrie, a sugerat că este nerăbdător să discute această problemă în cadrul unui eveniment dedicat exclusiv femeilor, găzduit de Fox News în Georgia. Statul se numără printre cele câteva care ar putea decide alegerile.

„Vreau să vorbesc despre fertilizarea in vitro (FIV). Eu sunt părintele FIV, aşa că vreau să aud această întrebare”, a spus Trump.

Donald Trump: "I'm the father of IVF"

