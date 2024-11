Trump și-a luat câine-robot pentru a se apăra de asasini. Patrupedul, filmat la Mar-a-Lago VIDEO

Un câine robot a fost văzut în stațiunea Mar-a-Lago a președintelui ales al SUA, Donald Trump, din Palm Beach, Florida. Acesta ar fi parte a unor măsuri de sporire a securității lui Trump după ce a fost victimă a mai multor comploturi de tentative de asasinat în timpul campaniei electorale.

Câinele telecomandat, etichetat cu acronimul Serviciului Secret al Statelor Unite (USSS), a fost fotografiat vineri patrulând moșia lui Trump. Serviciul Secret a confirmat pentru Newsweek că astfel de câini-robot îl păzesc pe Trump.

„Paza președintelui-ales este o prioritate de vârf”, a spus Anthony Guglielmi, Șeful de comunicații al Serviciului Secret al SUA.

„Deși nu putem intra în capacitățile specifice, câinii roboți sunt echipați cu tehnologie de supraveghere și o serie de senzori avansați care susțin operațiunile noastre de protecție.”

NEW: Donald Trump has reportedly beefed up his security detail at Mar-a-Lago and now has a robotic dog patrolling the property.

A large warning sign on the side of the robotic dog reads: " Do Not Pet"

The robot dog was made by Boston Dynamics and is equipped with… pic.twitter.com/qLktzbf3m3