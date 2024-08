Trump a postat imagini fake care sugerează că Taylor Swift îl susține în lupta pentru Casa Albă FOTO

Fostul preşedinte Donald Trump a postat pe social media o imagine fake cu superstarul Taylor Swift care le cerea oamenilor să voteze pentru el în alegerile din noiembrie, informează Reuters.

O postare de duminică, 18 august, a candidatului republican pe platforma Truth Social include o imagine cu Taylor Swift îmbrăcată în roşu, alb şi albastru şi însoţită de textul „Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump” („Taylor Swift vrea să votaţi pentru Donald Trump”).

„Accept!”, a scris Trump.

Trump reposts fake Taylor Swift endorsement

This man who wants to be the supreme leader of US is pulling sly shifties again. And just watch he will get away with it.

