Planurile lui Trump, date peste cap de Kamala Harris. De ce ar putea să regrete că l-a ales pe J.D Vance ca vicepreședinte VIDEO

Neliniște în tabăra lui Donald Trump. Aliații fostului președinte susțin că în echipa republicanilor au început primele îndoieli în ceea ce privește alegerea lui J.D Vance pentru postul de vicepreședinte, în contextul în care Kamala Harris va fi aleasă cel mai probabil candidata Partidului Democrat în cursa pentru Casa Albă, relatează Business Insider.

Se pare că ieșirea președintelui Joe Biden din cursă îi va forța pe republicani să-și schimbe strategia, potrivit jurnalistului Tim Alberta de la The Atlantic.

Înainte de anunțul lui Biden, echipa lui Trump era încrezătoare că poate să-l învingă pe actualul președinte al SUA.

Potrivit The Atlantic, republicanii l-au ales pe J.D Vance ca să încerce să profite la maximum de victoriile lui Donald Trump pe care le-a avut în timpul campaniei electorale.

Aliații lui Trump erau convinși că vor câștiga și nu s-au concentrat pe alegătorii indeciși.

Directorul Centrului pentru Politicile Statelor Unite de la UCL, Thomas Gift, e de părere că alegerea făcută de republicani este o decizie „încrezătoare – unii ar putea spune prea încrezătoare” și că ei au mizat „și mai mult pe mobilizarea bazei MAGA pentru un candidat care are deja o bază ce îi mănâncă din palmă nu ar fi fost niciodată cea mai bună mișcare tactică”, potrivit Digi24.

Ads

Ieșirea lui Biden din cursă și venirea Kamalei Harris a scos la iveală noi slăbiciuni în echipa Trump-Vance, conform lui Angelia R. Wilson, autoarea cărții „Politicile urii” și profesoară la Universitatea din Manchester.

Donald Trump l-a ales drept vicepreședinte pe Vance atunci când avea impresia că va câștiga alegerile foarte ușor, însă situația s-a schimbat, iar faptul că nu a ales o femeie pe acest post poate duce la pierderea voturilor femeilor din rândul alegătorilor independenți indeciși, afirmă Colin Talbot, profesor de politică la Universitatea din Manchester.

De asemenea, în ultimele zile au apărut pe rețelele sociale clipuri din 2021 cu J.D. Vance în care spunea despre Harris că este una dintre „femeile fără copii” ce sunt obsedate de pisici, că are o viață „jalnică” și că nu are nicio miză legată de viitorul SUA și asta pentru că nu are copii, deși Kamala Harris are 2 copii vitregi cu soțul ei, Doug Emhoff.

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 22, 2024

Ads

În timpul unei dezbateri legate de drepturile de reproducere, Kamala Harris nu a ascuns faptul că este în tabăra „pro-choice” și că susține dreptul femeilor de a alege să facă avort, în vreme ce Vance a spus că ar vrea ca avortul să devină ilegal în toată America.

Actuala campanie electorală a scos în evidență cum o prestație slabă în public poate afecta grav reputația unui candidat, așa cum a fost și în cazul lui Joe Biden.

Lupta dintre Harris și Trump se arată a fi mult mai strânsă.

Luni, 22 iulie, a avut loc primul miting al lui Vance în care a participat fără Trump. Nu a fost la fel de dezastruos sau urmărit așa cum a fost dezbaterea lui Biden contra lui Trump, însă evenimentul a scos în evidență anumite slăbiciuni ale lui J.D. Vance.

Vicepreședintele lui Trump s-a arătat stângaci în mai multe momente din care s-a putut observa că nu este un foarte bun orator. În momentul în care a încercat să facă o glumă despre băutura Diet Mountain Dew, aproape nimeni nu a râs.

Trump has Palin'd himself. Vance has no charisma, is easily mockable and will become a laughing stock in short order.pic.twitter.com/bHBs0pNRZH — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) July 22, 2024

„Nu are carisma unei persoane ca Donald Trump”, a declarat Kevin Fahey, profesor asistent de științe politice la Universitatea Nottingham.

„În afară de loialitatea față de Trump, Vance nu aduce nimic în plus pentru republicani”, mai spune Fahey.

Ads