Declarațiile lui Trump despre Kamala Harris depășesc orice măsură. Actualul vicepreședinte ar susține ”execuția bebelușilor” VIDEO

Donald Trump a lansat miercuri, 24 iulie, atacuri violente împotriva posibilei viitoare contracandidate pentru președinția SUA. Miliardarul american nu se dezice și declara, fără dovezi, insulte și acuzații care merg până la absurditate.

"Ea doreşte ca avorturile să fie făcute în lunile a opta şi a noua de sarcină, până la naştere şi chiar după naştere, execuţia bebeluşilor", a declarat candidatul republican la un miting de campanie în Carolina de Nord, primul său discurs după ce Joe Biden a anunţat că renunţă la candidatură şi o susţine pe Kamala Harris.

Trump is such a fucking liar. And his supporters are so ignorant and demented that they actually believe his lies that Democrats are gleefully executing babies.

I'm so sick of Trump and the GOP repeating this outrageous lie. https://t.co/1mgsjxcCLJ