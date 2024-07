Trump este lăudat de foștii rivali: „Nu trebuie să fii 100% de acord cu el pentru a-l vota”

Foştii rivali ai lui Donald Trump din cursa pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale, Nikki Haley şi Ron DeSantis, au susţinut marţi, 16 iulie, candidatura acestuia la Convenţia partidului, într-o demonstraţie de unitate la câteva zile după ce fostul preşedinte a supravieţuit unei tentative de asasinat, relatează Reuters.

Nikki Haley, cea mai înverşunată rivală a sa, care spunea că Trump nu este potrivit pentru funcţia prezidenţială, şi-a îndemnat susţinătorii să voteze pentru el, în detrimentul preşedintelui democrat Joe Biden, pentru binele naţiunii.

"Nu trebuie să fii de acord cu Trump 100% din timp pentru a-l vota", a spus Haley, fost ambasador la ONU şi guvernator al Carolinei de Sud, după ce a urcat pe scenă într-un amestec de urale şi huiduieli. "Vă spun chiar eu", a adăugat ea.

“I’ll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has my strong endorsement.” pic.twitter.com/eJGOmzEBkJ