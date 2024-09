Donald Trump anunță că refuză o nouă dezbatere cu Kamala Harris. 67 de milioane de americani au urmărit emisiunea FOTO/VIDEO

Donald Trump a anunţat joi, 12 septembrie, că refuză o nouă dezbatere cu rivala sa democrată Kamala Harris, potrivit unui mesaj postat pe platforma sa Truth Social, relatează AFP şi Reuters.

Republicanul spune că nu va exista a treia dezbatere.

"Nu va exista a treia dezbatere", a declarat candidatul republican, care a inclus dezbaterea sa televizată cu preşedintele Joe Biden, în iunie, pe lângă confruntarea sa de marţi cu vicepreşedinta Kamala Harris.

Deşi Trump şi-a anunţat performanţa de marţi împotriva lui Harris, şase donatori republicani şi trei consilieri pentru Trump au afirmat că Harris a câştigat dezbaterea în mare parte pentru că Trump nu a reuşit să transmită un mesaj.

Dezbaterea a atras 67,1 milioane de telespectatori, potrivit datelor Nielsen.

Harris, vorbind la un miting la scurt timp după postarea lui Trump, a spus: "Cred că le datorăm alegătorilor să avem o altă dezbatere".

În timp ce Trump a afirmat în postarea sa că sondajele au arătat că a câştigat dezbaterea, mai multe sondaje au indicat că respondenţii cred că Harris s-a descurcat mai bine.

