Trump îi cere candidatului independent Robert Kennedy Jr să-l sprijine în cursa pentru Casa Albă. "Suntem cu mult înaintea individului"

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump i-a sugerat lui Robert F. Kennedy Jr, candidat independent, să-i sprijine campania, potrivit unei înregistrări a unei convorbiri telefonice care a fost postată pe reţelele sociale.

Autenticitatea convorbirii, care a avut loc duminică, 14 iulie, a fost confirmată de Kennedy, relatează Reuters.

"Mi-ar plăcea să faci ceva - şi cred că ar fi foarte bine şi foarte semnificativ şi pentru tine", se poate auzi Trump spunându-i lui Kennedy, aparent referindu-se la cursa electorală din 2024.

"Vom câştiga", a adăugat Trump, după care Kennedy a spus: "Da".

"Suntem cu mult înaintea individului", a adăugat Trump, referindu-se la preşedintele democrat în exerciţiu Joe Biden.

Susţinătorii lui Kennedy acoperă întregul spectru politic, de la liberali la conservatori şi independenţi, iar unele sondaje arată că el ar atrage alegători atât de la Trump, cât şi de la Biden.

Trump a vorbit, de asemenea, cu Kennedy despre tentativa de asasinat de sâmbătă, 13 iulie, spunând că glonţul care i-a trecut pe la ureche, atingându-l uşor, "s-a simţit ca un monstru - ca cel mai mare ţânţar din lume".

Trump i-a spus lui Kennedy şi cum a decurs convorbirea sa telefonică cu Biden, după tentativa de asasinat. "A fost chiar foarte amabil", a spus Trump.

Apelul telefonic al lui Trump cu Kennedy a inclus, de asemenea, o discuţie despre vaccinuri, reluând unele dintre opiniile anterioare ale lui Kennedy. Avocatul ecologist a răspândit dezinformări cu privire la vaccinuri timp de ani de zile. "Când îi faci unui bebeluş, Bobby, un vaccin care conţine cam 38 de vaccinuri diferite şi care arată de parcă ar fi destinat unui cal, şi nu unui bebeluş de 5 sau 10 kilograme, şi apoi vezi că bebeluşul începe dintr-odată să se schimbe radical. Şi apoi auzi că nu are un impact, nu? Dar tu şi cu mine am mai vorbit despre asta cu mult timp în urmă", i-a spus Trump lui Kennedy.

După ce apelul s-a răspândit pe reţelele sociale, Kennedy i-a cerut scuze, marţi, lui Trump pe platforma X. "Când preşedintele Trump m-a sunat, înregistram un videoclip în casă", a scris el. "Ar fi trebuit să-i spun operatorului să oprească imediat înregistrarea. Sunt foarte stânjenit că acest lucru a fost postat", a scris Kennedy.

When President Trump called me I was taping with an in-house videographer. I should have ordered the videographer to stop recording immediately. I am mortified that this was posted. I apologize to the president.