Donald Trump îl atacă pe Zelenski, în timpul vizitei în SUA: ”E cel mai tare om de vânzări din istorie” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar vrea ca democraţii să câştige alegerile prezidenţiale din SUA din noiembrie, susţine candidatul republican şi fostul preşedinte Donald Trump, relatează marţi, 24 septembrie, agenţia Reuters.

Donald Trump mai spune că Zelenski este cel mai tare om de afaceri din istorie și asta pentru că de fiecare dată când vine în SUA reușește să plece cu 60 de miliarde de dolari.

"Cred că Zelenski este cel mai tare om de vânzări din istorie. De fiecare dată când vine în SUA, pleacă cu 60 de miliarde de dolari", a spus luni Trump, la un miting în statul Pennsylvania. Zelenski "vrea foarte mult ca ei (democraţii) să câştige aceste alegeri, dar eu aş face altfel, voi reuşi să fac pace", a adăugat Trump.

JUST IN - Trump: "I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with 60 billion dollars" pic.twitter.com/Bx1k9q75lI