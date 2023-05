Bătaie generală la o secție de votare din Olanda în contextul alegerilor din Turcia. Cel puțin 300 de persoane au participat la încăierare VIDEO

Poliţia olandeză a anunţat luni, 8 mai, că a dispersat o încăierare ”uriaşă”, în care erau implicate ”300 de persoane” într-o secţie de votare, la Amsterdam, în cadrul alegerilor prezidenţiale şi parlamentare turce, notează AFP.

O încăierarea asemănătoare a avut loc în urmă cu o săptămâna la Marsilia, între susţinători şi opozanţi ai preşedintelui turc în exerciţiu Recep Tayyip Erdogan, în jurul unei secţii de votare.

Încăierarea a izbucnit duminică seara la Centrul de Conferinţe RAI din Amsterdam, unde alegători turco-olandezi pot vota în mod anticipat în alegerile de la 14 mai din Turcia, potrivit poliţiei şi presei olandeze.

