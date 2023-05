Electoratul din Turcia a votat duminică, 14 mai, în cadrul unora dintre cele mai importante alegeri din istoria modernă de 100 de ani a ţării, alegeri care l-ar putea înlătura pe preşedintele Recep Tayyip Erdogan după două decenii petrecute la putere.

După numărarea a peste 80 la sută din voturi, diferenţa dintre Erdogan şi Kilicdaroglu s-a redus la aproape şase procente.

El a fost fotografiat și filmat în Istanbul, în mijlocul manifestanților ce-l susțin, deși cu toții știau că se află la Ankara.

Erdogan, who was supposed be in Ankara, makes an appearance in Istanbul. He is smiling #Turkey pic.twitter.com/qffxBDGYSi