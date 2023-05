Primele rezultate parțiale de la alegerile prezidențiale din Turcia: Erdogan, avans considerabil în fața contracandidatului

Primele rezultate parțiale ale alegerile prezidențiale din Turcia arată că Recep Erdogan este învingător, cu 57,09%.

Kemal Kilicdaroglu, candidatul opoziției, are 42,91% din voturi.

Alte surse media arată că Erdogan ar avea în jur de 54%.

Turkey. Erdogan is poised to extend his rule.🤔 pic.twitter.com/bexHQ9Pshu

📍 After 70.08% of the ballot boxes were counted throughout Turkey.

✅ Recep Tayyip Erdogan: 54.49%

❌ Kemal Kilicdaroglu: 45.51%

Oh God, victory for your servant Erdogan 🤲

Note, these results come before TV channels.

{Turkish presidential elections 2023 - final round}