Primele rezultate ale numărării votului din cursa pentru alegerile prezidenţiale din Turcia arată un avans considerabil pentru preşedintele în exerciţiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce ţara de 20 de ani, în timp ce contracandidatul său este creditat cu mult mai puţine voturi, deşi se anunţa o cursă extrem de strânsă.

UPDATE 20.06 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se clasează pe primul loc în alegerile prezidenţiale, duminică seara, după numărarea a 25% din buletinele de vot, potrivit presei oficiale, relatează AFP.

Preşedintele Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, deţine în această etapă 54,3% din voturi faţă de 39,8%, cât a obţinut contracandidatul său Kemal Kiliçdaroglu, conform rezultatelor încă provizorii raportate de agenţia de presă turcă Anadolu, susține agerpres.ro.

#Turkey elections update;

• Erdogan; 53.37%

• Kilicdaroglu; 40.68%

• Ogan: 5.39%

Only 32% of the votes are counted. Erdogan continues to drop.

Source: Anadolu Agency pic.twitter.com/sMragqPSZ2