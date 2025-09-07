Viktor Orban le spune ungurilor că va fi "haos și sărăcie" dacă partidul pro-UE câștigă alegerile

Viktor Orban, premierul naționalist al Ungariei, îi avertizează pe locuitorii țării sale că vor avea parte de "haos și sărăcie" dacă partidul pro-UE va câștiga alegerile, programate în anul 2026.

Aceste declarații vin în contextul în care liderul de la Budapesta se confruntă cu cele mai dificile alegeri din cariera sa politică, transmite agenția Reuters citată de ProTV la data de 7 septembrie 2025.

Viktor Orban, aflat la putere din anul 2010, continuă să fie susținut de partidul său de dreapta, Fidesz. Contracandidatul din partea opoziției este Péter Magyar, susținut de partidul Tisza (centru-dreapta).

În fața adepților săi, Orban a încercat să explice că Ungaria este în mare pericol dacă actuala opoziție ajunge la putere: „Ungaria are doar două opțiuni din punct de vedere strategic. O opțiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecințe care ne-ar împinge în haos și sărăcie".

La polul opus, Péter Magyar a promis că, dacă va ajunge șef al guvernului, va relansa economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE, care până acum au fost suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept. Magyar a mai promis eradicarea corupției și introducerea unui impozit pe marile averi, reducând în același timp impozitele asupra veniturilor mici.

