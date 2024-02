Boc: Daca votezi de doua ori, nu te mai duci acasa ci la puscarie

Liderul PD-L, premierul Emil Boc, i-a avertizat inca o data pe toti cei care se vor prezenta la vot pe 7 iunie ca pot merge la orice sectie de vot din tara pentru a-si exercita dreptul de a alege dar daca vor vota de doua ori vor fi pedepsiti cu inchisoarea.

"In 7 iunie ii chemam din nou pe romani la vot. Daca merg la vot, pot sa voteze oriunde s-ar afla in Romania, mai ales ca e sarbatoare, sunt Rusaliile.(...) Dar pot vota intr-o singura sectie, nu in mai multe, asa cum ar dori unii care practica turismul electoral", a declarat liderul PD-L prezent vineri la Ploiesti la lansarea candidatilor democrat-liberali pentru europarlamentare.

Premierul a mai subliniat ca, spre deosebire de alte alegeri, de data aceasta va fi "un cetatean, un vot". "Daca votezi de doua ori nu te mai duci acasa ci la puscarie", a mai spus premierul.

Pe de alta parte, Emil Boc a declarat ca in timp ce democrat-liberalii isi fac campanie prin prezentarea programului si a masurilor luate la guvernare, celelalte partide "fac campanie contra sau se afla deja in campanie prezidentiala".

"Putin le pasa de soarta romanilor", a declarat premierul amintind cateva dintre preocuparile partidului pe care il conduce si care acum se afla la guvernare, printre care locurile de munca, problema locuintelor, a ratelor la banca sau problemele cu care se confrunta tinerii.