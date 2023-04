Valeriu Zgonea: EBa ar putea pierde mandatul de europarlamentar. PE dezminte

Deputatul PSD, Valeriu Zgonea, sustine ca daca reinscrierea Elenei Basescu in PD-L va fi validata, mandatul ei de europarlamentar ar putea fi contestat.

"Daca se inscrie, se poate contesta mandatul domniei sale, care este candidat independent, in comisia de validare a Parlamentului European", a declarat Zgonea, luni, intr-o conferinta de presa.

Deputatul PSD a tinut insa sa precizeze ca partidul sau nu va contesta mandatul Elenei Basescu pentru ca "este un mandat romanesc".

Potrivit lui Zgonea, daca Elena Basescu si-ar pierde mandatul, locul liber in PE va fi redistribuit, iar PSD ar putea primi acest mandat.

Insa, potrivit unui purtator de cuvant al PE, validarea mandatului de europarlamentar de catre comisia de resort din Parlamentul European nu are legatura cu afilierea la un grup politic, ci verifica doar compatibilitatea statutului de europarlamentar cu alte functii detinute.

"Comisia de validare verifica in primul rand compatibilitatea mandatului de europarlamentar cu alte functii detinute de acea persoana si nu are legatura cu afilierea la grupuri politice. Deciziile legate de afilierea la grup se iau in cadrul acelui grup", a spus purtatorul de cuvant, pentru NewsIn.

Potrivit regulilor de procedura afisate pe site-ul Parlamentului European, fiecare europarlamentar ales trebuie sa declare in scris, cu cel mult sase zile inainte de prima sedinta a PE, ca nu detine o functie incompatibila cu cea de europarlamentar, cum ar fi cea de parlamentar national, ministru, comisar european, judecator la Curtea Europeana de Justitie, ombudsman UE sau membru al Curtii de Conturi UE.

Ads

Elena Basescu a declarat duminica seara, in prezenta tatalui sau, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor, ca se va intoarce in PD-L cu experienta acumulata in campania pentru europarlamentare.

Elena Basescu a anuntat apoi ca inchide sediul de campanie pe care i l-a pus la dispozitie Elena Udrea si a plecat spre PD-L.

Imediat ce a intrat in sediul PD-L, Monica Iacob-Ridzi i-a inmanat carnetul portocaliu de membru de partid.

"Bine ai revenit acasa! Bine ai venit acolo de unde nu ai plecat niciodata, ai ceva de semnat in seara asta!", au fost cuvintele cu care a intampinat-o Emil Boc pe mezina familiei Basescu, facand referire la reinscrierea ei in PD-L.