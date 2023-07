Alegeri europarlamentare 2014: Corina Ungureanu, de la gimnastica si Playboy, catre PE

Fosta gimnasta Corina Ungureanu candideaza la alegerile europarlamentare din 25 mai, din postura de independent, fiind prima dintre cei 8 independenti pe buletinele de vot.

In varsta de 33 de ani, fost gimnasta nascuta la Ploiesti are deja o experienta politica de aproape trei ani, trecand pe la formatiuni precum UNPR si PSD.

Fosta gimnasta Corina Ungureanu candideaza la europarlamentare

O fosta campioana la gimnastica va candida la europarlamentare

Fost lider UNPR si consilier al primarului Ploiestiului

Corina Ungureanu si-a inceput activitatea politica in luna iunie 2011, cand s-a inscris in UNPR, iar in luna noiembrie a aceluiasi an a fost aleasa presedinte al departamentului de tineret si sport al UNPR Prahova. Totodata, a fost si vicepresedinte al filialei Prahova a formatiunii.

A inceput campania pentru europarlamentare - mergeti la vot? Sondaj Ziare.com

Europarlamentare 2014: De unde avem de ales pe 25 mai - Iata candidatii

Apoi, din februarie 2012, ea a devenit membra a PSD Ploiesti, demisionand din partid in vara anului 2013, cand si-a anuntat si intentia de a candida ca independent la europarlamentare.

Ads

De asemenea, a fost consilier pe probleme de sport al primarului Ploiestiului, social-democratul Iulian Badescu, incepand din iulie 2012. Si-a dat demisia din aceasta functie in acest an, pe 22 ianuarie, pentru a se concentra asupra campaniei electorale.

Pentru a-si depune candidatura ca independent la alegerile europarlamentare din 25 mai, Corina Ungureanu a reusit sa stranga peste 103.000 de semnaturi, pragul minim fiind de 100.000 de semnaturi, aflandu-se pe pozitia a 16-a pe buletinele de vot, prima dupa cele 15 formatiuni politice.

Campioana la gimnastica, vedeta Playboy si acum consilier de primar

Alegeri europarlamentare 2014: Cine sunt cei 11 candidati independenti

Alegeri europarlamentare 2014: Politicienii se lupta pentru 32 de mandate

Ads

Dubla campioana mondiala si europeana

Corina Ungureanu a avut o activitate de 6 ani in gimnastica artistica, intre anii 1993 si 1999, fiind membra a echipei Romaniei care a castigat titlurile mondiale in anul 1997, la Lausanne, si in anul 1999, la Tianjin.

De asemenea, este dubla medaliata cu aur la Europenele din anul 1998, de la Sankt Petersburg, o data cu echipa si o data individual, in proba de la sol. Cu toate acestea, nu a concurat la Jocurile Olimpice din anul 1996 si nici la cele din 2000, fiind nevoita sa se retraga in anul 1999, din cauza unei accidentari.

Controversatul pictorial pentru Playboy

Dupa ce s-a retras din gimnastica, in luna ianuarie 2000 a starnit controverse dupa ce a pozat nud in revista Playboy Romania, iar pozele au aparut ulterior si in editia din Japonia a revistei, in luna mai 2000.

Oficilii din Federatia Romana de Gimnastica i-au reprosat ca strica imaginea gimnasticii romanesti. Ulterior, ea a pozat din nou pentru Playboy Romania, in luna martie 2008.

Ads

Europarlamentare 2014: Corina Ungureanu, despre fotografiile nud: O greseala, dar nu imi reneg trecutul

La sfarsitul lunii martie, fosta gimnasta a spus ca isi asuma greseala de a fi facut mai multe fotografii nud pentru bani, dar a precizat ca nu isi reneaga trecutul.

In anul 2010, Corina Ungureanu a fost declarata a doua cea mai sexy gimnasta din toate timpurile, intr-un top realizat de publicatia Bleacher Report.

Corina Ungureanu, locul 2 in topul celor mai sexi gimnaste din toate timpurile

Alegerile europarlamentare au loc pe 25 mai, iar Romania va trimite in Parlamentul European 32 de eurodeputati, cu unul mai putin decat in actuala legislatura, dupa aderarea Croatiei la Uniunea Europeana, in iulie 2013.

F.N.