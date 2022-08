Cristian Ghinea: Vrem un MCV care sa ne fereasca de toti posibilii Dragnea - Interviu

Dupa aproape trei ani de guvernare PSD-ALDE si asalt sustinut asupra Justitiei, orice scrutin a devenit un referendum in sine, unde oamenii, prin prezenta si optiunea de vot, au posibilitatea de a arata ca vor sa traiasca intr-o tara democratica, unde sunt respecatate valorile europene si statul de drept. O spune Cristian Ghinea, candidatul USR PLUS la alegerile europarlamentare de duminica.

Acesta ocupa pozitia a doua pe lista Aliantei 2020, care isi propune ca, odata ajunsa la Bruxelles, sa aiba un rol important in reconstruirea si redefinirea Uniunii Europene: "Vom fonda grupul care va pune capat degringoladei din UE".

Cristian Ghinea a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat Ziare.com, si ca in noul grup pro-european construit in jurul presedintelui francez Emmanuel Macron si al liberalilor europeni nu-si va avea locul si partidul lui Calin Popescu Tariceanu.

"Partidul lui Tariceanu a fost deja exclus din grupul ALDE din PE, in cateva zile va fi exclus si din ALDE Europe. Tariceanu e nefrecventabil in Europa. Cel mai probabil, ALDE Romania va fi obligata sa renunte si la numele partidului", a dezvaluit Cristian Ghinea.

Cristian Ghinea, ati fost ministru al Fondurilor Europene, asa ca incep direct si in forta. Cum evaluati conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept?

Ideea aceasta a conditionarii fondurilor europene de respectarea statului de drept a venit ca o reactie de protectie a UE la amenintarea valului populist eurosceptic. Intre timp, amenintarea a devenit mult mai complexa. De exemplu, intre timp a aparut Dragnea. Ce ne facem cu unul ca el? Este suficient sa ne uitam ce se intampla cu investitiile in guvernarea PSD-ALDE sa ne dam seama ca nici macar nu-i intereseaza prea mult fondurile europene.

Daca il amenintam pe Dragnea cu taierea fondurilor europene o sa zica: "bine, frectie la picior de lemn, oricum nu prea foloseam noi fondurile europene, ca se fura greu". Nici solutia activarii Articolului 7, careia nu degeaba i se spune "solutia nucleara", pentru ca nu prea se folosea iar efectele pot fi perverse, nu e un bat care sa-l sperie. Pe Dragnea il intereseaza sa scape de puscarie, nu-l afecteaza prea tare ca Romania risca sa piarda votul in Consiliu.

Noi, Alianta 2020 USR PLUS, propunem un alt mecanism, mai potrivit pentru aceste amenintari. Un MCV european pentru toate statele membre. Care sa ne fereasca de toti posibilii Dragnea. Pentru ca presiunea politica functioneaza mai bine decat nuieluse precum Articolul 7 sau fondurile europene. Romanii au mare incredere in UE si Comisia Europeana, iar cand Comisia ia atitudine pe PSD si ALDE ii doare mai tare decat suspendarea fondurilor.

Atunci cand s-a format Alianta USR/PLUS a fost pusa aceasta intrebare, a orientarii ideologice. Aveti astazi un raspuns?

USR se defineste natural, prin liderii sai alesi de membri, ca un partid de centru-dreapta. In interiorul USR se desfasoara un proces intern de consultare cu membrii pentru o asemenea definire. Stiu ca si Dacian Ciolos a anuntat despre PLUS ca este o constructie de centru-dreapta. Dar nu cred ca acum aceasta problema, a definirii ideologice, este cea mai importanta.

Suntem intr-o campanie electorala extrem de importanta, toti candidatii, liderii si membrii nostri sunt de luni de zile, in strada, stau de vorba cu oamenii. Ar fi contraproductiv ca acum sa stam si sa ne pieptanam in oglinda de dragul de a vedea cum ne sta mai bine parul. Am fost zilele astea prin multe orase, cel mai recent la Adjud, si sa stiti ca acolo nu ne-a intrebat nimeni de clarificare doctrinara, oamenii ne-au intrebat cum putem sa ii ajutam sa nu mai astepte la nesfarsit dupa centura ocolitoare a orasului, ne-au intrebat ce solutii avem sa facem soseaua aia pe bani europeni.

Afilierea europeana va merge inspre acest nou grup Macron/Verhofstadt, sa ii spunem asa. In ALDE e si partidul domnului Tariceanu, aflat la guvernare alaturi de PSD. Cum vedeti aceasta alaturare?

Nu vad aceasta alaturare pentru ca ea nu va exista. Partidul lui Tariceanu a fost deja exclus din grupul ALDE din PE, in cateva zile va fi exclus si din ALDE Europe. Acum cateva luni cand am zis ca Tariceanu e pe faras, s-a enervat si a facut o criza de nervi, m-a facut mincinos. Astazi e un fapt: Tariceanu e nefrecventabil in Europa. Cel mai probabil, ALDE Romania va fi obligata sa renunte si la numele partidului (oricum au preluat abuziv acronimul grupului european) . Se vor putea numi "PSD, dar cu ceva mov" sau o alta titulatura asemanatoare.

Concret, ati avut, la nivel de partid, de alianta sau personal, vreo discutie cu Guy Verhofstadt in privinta excluderii sau nu a ALDE Romania?

Da, i-am transmis lui Verhofstadt si liderilor ALDE Europe ca nu poate exista o colaborare intre noi atat timp cat e acolo Tariceanu. A fost o conditie importanta. USR a fost tot timpul in contact cu ALDE Europe, asa cum am fost si cu alte partide liberale din Europa sau partide europene. Ne-au cerut informatii despre felul in care Tariceanu se tine de cuvant atunci cand a promis ca nu va mai sprijini PSD in asaltul asupra independentei justitiei.

Ne-am intalnit des cu Guy Verhofstadt, o sa ne intalnim si vineri, la mitingul Aliantei din Parcul Izvor, unde va tine un discurs. USR a proiectat influenta in Europa mult inainte de a fi membri in Parlamentul European. Avem relatii bune cu toate partidele din familia politica. Partenerii nostri de la PLUS la fel. Evident, ca europeanii prefera sa lucreze cu noi, forta serioasa, pro-europeana din Romania, decat cu politicieni cameleoni care una zic la Bruxelles, alta zic la Bucuresti.

Alianta 2020 USR PLUS este principala forta politica pro-europeana din noul val in Europa centrala si de Est. Exista si alte partide noi in regiune, dar niciunul de anvergura noastra. In ciuda a ceea ce se intampla in Romania, cu PSD si ALDE la guvernare, noi, romanii, suntem principalul motor al curentului pro-european din regiune. Exista doi stalpi in Europa ai acestui val, En Marche! in vest si Alianta USR PLUS in est.

Ce candidat pentru presedintia Comisiei Europene sustineti? Fireste, intrebarea vizeaza optiunea acestui grup europen din care vreti sa faceti parte.

Europarlamentarii USR si PLUS vor co-fonda imediat dupa alegerile din 26 mai acest nou grup pro-european, construit in jurul presedintelui Macron si al liberalilor europeni. Atunci vom decide un candidat pentru presedentia Comisiei. Foarte probabil nu va fi nici unul dintre cei prezentati ca Spitzenkandidat, PPE nu il sustine foarte convins pe al lor, iar socialistii sunt departe de ce au fost. Noul grup unde noi suntem membri fondatori va inclina balanta. Asta inseamna influenta reala, nu bla-bla: vom fonda grupul european care va pune capat degringoladei din UE si va fi indispensabil pentru majoritati in Parlamentul European.

Ce procent v-ar fi confortabil sa obtineti duminica, in alegeri?

Stiu ca vreti cifre, dar aceste alegeri sunt mai importante decat aceste rezultate seci, in procente. Sunt importante cifrele, dar si mai important este ca Alianta sa devina un pol important, stabil, reformist, pro-european si democratic, care sa contrabalanseze actuala putere. Ne batem de la egal cu partide care au zeci de ani de organizare. Duminica va fi confirmarea.

Duminica sunt alegeri europene, dar e si referendumul pe teme de justitie. Un referendum cumva trecut in secundar, nici macar o campanie consistenta nu a fost facuta, mai degraba declaratiile si indemnurile presedintelui Klaus Iohannis. Cum va pozitionati fata de acest referendum?

Nu as spune ca acest referendum a fost trecut in secundar, cel putin nu de catre noi, USR si PLUS. Noi facem campanie activa pentru DA. Am tot zis asta la mitingurile noastre, in mesajele noastre. Mi-as fi dorit o mai buna cooperare cu celelalte forte care sustin referendumul, dar presupun ca le e greu inca sa accepte ca niste nou veniti in politica s-au organizat si se bat acolo in liga mare.

Dupa duminica sunt convins ca va veni si acest aspect, se vor trece peste niste blocaje mentale in a accepta acest fapt de viata. Si se mai intampla ceva interesant insa, dupa acesti doi ani si ceva de guvernare in favoarea penalilor: Orice alegere devine un referendum pentru sprijinirea justitiei. Oamenii vor sa iasa la vot si sa ii penalizeze pe Dragnea, Tariceanu si ceilalti.

Alegerile europene deschid, de fapt, o perioada cu inca trei scrutinuri - prezidentiale, legislative si locale. Ramaneti in formula acestei aliante pentru aceste alegeri? Candidat comun la prezidentiale, de pilda?

Este un maraton, nu un sprint. Sunt patru tururi de alegeri consecutive care vor defini viitorul Romaniei. Noi, Alianta USR PLUS, suntem principalul actor reformator in tot acest proces. M-ati intrebat mai devreme despre procentul la europarlamentare. Revin, procentul este important, dar mai important este sa fim pe un trend ascendent, ceea ce se intampla.

Din perspectiva acestor patru tururi de alegeri, este important sa convingem din ce in ce mai multa lume sa ni se alature. Facem asta prin seriozitate, consecventa si foarte foarte multa munca. Nu uitati ca noi suntem, impreuna, de luni de zile in strada, stam de vorba cu oamenii. Noi suntem alternativa. Ce forma va avea aceasta alternativa, vom decide impreuna.

