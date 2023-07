Orban: PNL va depune o cerere de prelungire a procesului de vot pana la ora 23

Partidul National Liberal solicita Biroului Electoral Central prelungirea procesului de vot pana la ora 23.00, anunta liderul PNL, Ludovic Orban, spunand ca oamenii care stau la coada sa voteze in diaspora nu au cum sa isi exercite toti dreptul de vot pana la ora 21.00.

"PNL va depune la Biroul Electoral Central o cerere de prelungire a programului de vot de la ora 21 pana la ora 23. Este clar ca pe analiza numarului de persoane care pot sa voteze pe parcursul unei ore, cetatenii romani care stau la coada in diaspora nu au cum sa-si exercite toti dreptul de vot. Ca atare, obligatia Biroului Electoral Central este aceea de a interpreta legea astfel incat sa permita exercitarea dreptului de vot al fiecarui cetatean roman care intentioneaza sa voteze", a afirmat Orban.

El spune ca nu exista niciun argument legal care sa impiedice prelungirea programului de votare.

"Nu exista niciun argument legal care sa impiedice prelungirea programului de votare pana la ora 23, astfel incat sa permitem cetatenilor romani sa isi exercite dreptul fundamental la vot. BEC are baza legala pentru ca legea referendumului era clar ca este permis dreptul de vot pana la ora 23, iar acolo unde exista neclaritati sau prevederi contrare, BEC are dreptul de a lua decizii clarificatoare care sa permita exercitarea dreptului de vot", a explicat liderul PNL.

Orban a mai spus ca nici pana in prezent nu s-a rezolvat problema dreptului de vot pentru alegatorii internati in spitale si solicita ca presedintii birourilor electorale sa permita deplasarea urnei mobile.

"Nici pana acum nu s-a rezolvat problema dreptului de vot in sectii de votare pentru cetatenii romani care sunt internati in spitale. Din nou solicitam presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare care au spitale pe raza sectiei de votare sa permita deplasarea urnei mobile in aceste spitale publice pentru a permite exercitarea dreptului de vot pentru cetatenii romani care sunt internati in spitale si care au dreptul sa voteze si care si-au exprimat intentia de a-si exprima acest drept de vot", a afirmat Orban.

El a precizat ca in multe sectii de votare din diaspora se termina buletinele de vot si cere autoritatilor sa gaseasca o solutie pentru asigura numarul necesar de buletine atat la europarlamentare, cat si la referendum.

"Sunt multe sectii de votare din diaspora unde se vor termina buletinele din vot. Asa ceva este inadmisibil, asa ceva nu este de acceptat si cerem Guvernului sa gaseasca imediat o solutie pentru a asigura un numar de buletine de vot atat la referendum, cat si la alegerile pentru Parlamentul European, astfel incat sa fie asigurat dreptul la vot pentru fiecare cetatean roman din diaspora", a mai declarat Orban.

