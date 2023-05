Alegeri în Grecia: partidul premierului în exercițiu Kyriakos Mitsotsakis conduce în sondaje

Partidul de dreapta al premierului grec în exerciţiu Kyriakos Mitsotsakis se află în frunte în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică în Grecia, indică sondaje realizate la ieşirea de la urne citate de AFP. Dacă este confirmat, acest rezultat ar putea semnala dificultăţi în formarea unui guvern stabil.

Partidul Noua Democraţie, aflat la putere de patru ani, ar urma să primească între 36% şi 40% din voturi.

Astfel se situează înaintea formaţiunii de stânga Syriza, a fostului premier Alexis Tsipras, care ar obţine între 25% şi 29% din voturi, indică rezultatele exit-poll-urilor publicate la închiderea birourilor de vot de televiziunile din Grecia.

