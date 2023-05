Alegeri în Grecia: Sondajele îi dau favoriți pe conservatori, aflați la putere, în ciuda tragediei feroviare și a unui scandal de spionaj

Partidul conservator aflat la guvernare în Grecia este de aşteptat să iasă pe primul loc în alegerile de duminică, în ciuda unor scandaluri şi probleme, dar formarea unui guvern s-ar putea dovedi ulterior un maraton pentru electoratul elen, relatează POLITICO.

Partidul lui Kyriakos Mitsotakis, Noua Democraţie, îşi menţine un avans sigur faţă de principalul său rival, partidul de stânga Syriza, potrivit ultimelor sondaje, în ciuda faptului că mandatul său de premier este împovărat de un scandal de spionaj, de o inflaţie în spirală şi de îngrijorări tot mai mari cu privire la statul de drept.

Poate cel mai important aspect pentru votul de duminică este faptul că guvernul său s-a confruntat cu critici în legătură cu modul în care a gestionat un accident feroviar mortal, la începutul acestui an.

Însă liderul Syriza, Alexis Tsipras, pare să poarte încă povara primelor luni tumultoase ale conducerii sale, în 2015, la apogeul crizei financiare, care a dus la cel de-al treilea program internaţional de salvare a Greciei.

UN NOU SISTEM DE VOT

Cu toate acestea, este puţin probabil ca Noua Democraţie să obţină suficiente voturi - 45% - pentru a obţine o majoritate absolută, deoarece aceste alegeri se desfăşoară în cadrul unui nou sistem de reprezentare proporţională. Aceasta înseamnă că grecii se vor îndrepta probabil din nou spre urnele de vot la începutul lunii iulie.

"Poate că acestea nu sunt cele mai cruciale, dar cu siguranţă sunt cele mai complexe alegeri pe care le-am avut vreodată", a declarat Angelos Seriatos, şeful departamentului de cercetare ştiinţifică al institutului de sondaje Prorata. Acest lucru se reflectă în ceea ce sondajele spun că este un număr record de alegători nehotărâţi înainte de alegerile naţionale.

🇬🇷 Greece gears up for May 21 elections

🗣️ 36 political parties

👥 Total voters: 9.81 million

👩 Women: 5.01 million

👨 Men: 4.77 million

🗳️ Election threshold: 3% https://t.co/UO9BA3JYId pic.twitter.com/rj14kwUgMi