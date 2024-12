Alegeri locale 2012: Sediul PDL Vulcan, calcat de hoti

Sediul organizatiei PDL Vulcan a fost spart, joi noaptea, de persoane necunoscute, care au sustras toate datele legate de campania locala.

In fapt, hotii au sustras un laptop plin de informatii si o agenda de lucru, dupa ce au fortat o usa a sediului.

"Ne-au furat un laptop si o agenda de lucru in care aveam toate datele de campanie. Acolo aveam notat tot programul, aveam acte de donatie, facturi si detaliile legate de campania noastra electorala", a declarat presedintele PDL Vulcan, Constantin Cocosi-Vartopeanu.

Imediat cum au descoperit spargerea, reprezentantii PDL Vulcan au anuntat Politia, iar un echipaj a inceput verificarile si a luat amprente.

Potrivit politistilor, exista un cerc de suspecti. "In dimineata zilei de 1 iunie, in jurul orei 7:00, am fost sesizati telefonic, prin serviciul unic 112, de catre reprezentantii USP Vulcan, cu privire la faptul ca autori necunoscuti au patruns prin efractie in sediul partidului.

Alegeri Deva 2012

La fata locului s-a deplasat o echipa operativa, formata din lucratori ai Formatiunii de Investigatii Criminale, ocazie cu care am constatat ca din interiorul sediului a fost sustras un laptop in valoare de aproximativ 2.000 de lei.

In cauza s-a intocmit dosar penal, fiind efectuate cercetari in vederea identificarii autorilor si trimiterea acestora in judecata, precum si pentru recuperarea prejudiciului", a declarat Mugurel Teodosiu, adjunctul Politiei Vulcan.

