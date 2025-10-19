Alegeri locale 2012 Sova: PDL a incercat sa dea mita sefului politiei Sector 4

Senatorul PSD Dan Sova a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la sediul USL, ca reprezentanti ai PDL au incercat sa ii dea mita electorala chiar sefului politiei din Sectorul 4, care a venit "la vot imbracat in civil".

Senatorul Dan Sova a precizat ca in sectorul 4, la Sectia 26 de Politie de la Aparatorii Patriei au fost retinute 3 persoane pentru mita electorala, din PDL, "care dadeau bani la solicitarea doamnei Sulfina Barbu".

"Inteleg ca a fost si o situatie destul de umoristica acolo, in sensul ca a venit in civil chiar seful sectiei de Politie si au incercat sa ii dea mita chiar sefului sectiei de Politie si asa i-a arestat pe cei 3. Asta este informatia din teren, acum sunt retinuti acolo", a precizat senatorul PSD.

El a adaugat ca pentru toate aceste neregului au fost facute sesizari la birourile de circumscriptie electorala.

"Constatam pe baza sesizarilor facute de USL catre birourile electorale de circumscriptie, orasenesti, judetene in unele cazuri, ca incercarile de fraudare a votului sau de continuare a campaniei electorale sau de amenintari sunt foarte multe. Le-am sesizat, pe toate.

Alegeri Bucuresti 2012

Cele mai grave sunt in Bucuresti si Dambovita. Va semnalam ca la sectorul 3, in zona industriilor, la sectiile 602, 603 observatorii acreditati de B.E.C pentru candidatul Sorin Oprescu li s-a interzis intrarea in sala de catre presedintii comisiei", a declarat Dan Sova intr-o conferinta de presa.

