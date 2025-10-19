Alegeri locale 2012 Sova: PDL a incercat sa dea mita sefului politiei Sector 4

Duminica, 10 Iunie 2012, ora 17:21
2556 citiri
Alegeri locale 2012 Sova: PDL a incercat sa dea mita sefului politiei Sector 4

Senatorul PSD Dan Sova a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la sediul USL, ca reprezentanti ai PDL au incercat sa ii dea mita electorala chiar sefului politiei din Sectorul 4, care a venit "la vot imbracat in civil".

Senatorul Dan Sova a precizat ca in sectorul 4, la Sectia 26 de Politie de la Aparatorii Patriei au fost retinute 3 persoane pentru mita electorala, din PDL, "care dadeau bani la solicitarea doamnei Sulfina Barbu".

"Inteleg ca a fost si o situatie destul de umoristica acolo, in sensul ca a venit in civil chiar seful sectiei de Politie si au incercat sa ii dea mita chiar sefului sectiei de Politie si asa i-a arestat pe cei 3. Asta este informatia din teren, acum sunt retinuti acolo", a precizat senatorul PSD.

El a adaugat ca pentru toate aceste neregului au fost facute sesizari la birourile de circumscriptie electorala.

"Constatam pe baza sesizarilor facute de USL catre birourile electorale de circumscriptie, orasenesti, judetene in unele cazuri, ca incercarile de fraudare a votului sau de continuare a campaniei electorale sau de amenintari sunt foarte multe. Le-am sesizat, pe toate.

Alegeri Bucuresti 2012

Cele mai grave sunt in Bucuresti si Dambovita. Va semnalam ca la sectorul 3, in zona industriilor, la sectiile 602, 603 observatorii acreditati de B.E.C pentru candidatul Sorin Oprescu li s-a interzis intrarea in sala de catre presedintii comisiei", a declarat Dan Sova intr-o conferinta de presa.

Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere. Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma...
Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată săptămâna aceasta în prezența ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Acesta a transmis că „parteneriatul dintre stat și...
#Dan Sova acuzatii mita sef politie, #mita electorala sef politie sector 4 , #Alegeri Locale 2012
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noua teorie despre autism. Pretul pe care omenirea il plateste pentru evolutia prea rapida a creierului
DigiSport.ro
Israelienii, interzisi: scandal la nivel inalt! Reactie dura de la Ierusalim: "Lasitate!". Premierul britanic s-a pronuntat
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
  2. Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
  3. Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
  4. Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR. „Când se percepe o criză politică”
  5. Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major
  6. Ce candidați se prefigurează pentru Capitală, după ce Bolojan a anunțat data alegerilor. „Useristul Drulă va concura cu Firea și penelistul sprijinit de organizația controlată de Thuma”
  7. PNL ține cu dinții de candidatura proprie la Primăria București, după peste 30 de ani de insuccese. Cine a fost singurul primar general dat de liberali
  8. Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
  9. Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
  10. Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”