Donatiile de campanie la locale: peste 5,5 milioane de euro - USL a primit 40%

Donatiile primite de partide in campania pentru alegerile locale se ridica, potrivit datelor centralizate pana in prezent, la peste 24,5 de miloane de lei, cei mai multi bani, respectiv peste 10,7 milioane de lei, revenind USL si partidelor care alcatuiesc aceasta alianta politica.

Potrivit datelor facute publice de Autoritatea Electorala Permanenta, USL a primit suma de 8.264.752 de lei, PSD - 1.087.158 lei, PNL - 986.643 lei, iar PC - 325.647 de lei.

Au mai primit donatii Alianta de Centru Dreapta (41.175 de lei), Uniunea Social Liberala Cluj - PSD+PNL (63.000 de lei) si Uniunea Social Liberala Maramures (16.000 lei).

PDL a obtinut pana la aceeasi data, din donatii, suma de 6.944.157 lei, UNPR - 2.309.967 lei si Partidul Poporului - Dan Diaconescu - 1.769.872 lei.

In conturile UDMR au intrat, de asemenea, donatii in valoare de 1.510.599 lei, in cele ale Forumului Democrat al Germanilor din Romania suma de 402.474 lei, iar in cele ale Partidului Noua Generatie - Crestin Democrat suma de 222.547 lei.

Au mai primit donatii, in aceasta perioada, pentru alegerile locale, PRM (178.031 lei), Partidul Civic Maghiar (121.659 lei), Partidul Verde (66.500 lei), Uniunea Culturala a Comunitatilor de Rromi (46.500 lei), PNTCD (46.450 lei), Partidul Prodemo (35.000 lei), PPPS (34.142 lei), Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania (20.000 de lei), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (16.603 lei), Partidul Uniunea Ecologista din Romania (13.940 lei) si Partida Romilor Pro-Europa (10.500 lei).

Ads

Cele mai mici sume provenite din donatii au fost declarate de Uniunea Ucrainenilor din Romania (9.455 de lei), Uniunea Bulgara din Banat (3.000 de lei), Uniunea Sarbilor din Romania (1.000 lei), Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania (990 lei), Asociatia "Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania" (840 de lei), Partidul Ecologist Roman (600 lei) si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania (600 lei).

Rezultate Alegeri Locale 2012

Din totalul donatiilor primite de partidele politice, aliantele si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in valoare de 25.549.804 lei, cei mai multi bani, respectiv 21.062.989 lei, au fost donati de persoane fizice, restul de 3.486.814 lei fiind donatii ale persoanelor juridice.

Potrivit AEP, valoarea totala a donatiilor primite, pana in prezent, de competitorii electorali in aceste alegeri este de 25.700.240 lei, suma care include si donatiile de 1.150.436 lei, primite de candidatii independenti.

Ads