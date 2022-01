PDL nu vrea Capitala (Opinii)

Din patru in patru ani, PDL descopera cu uimire apropierea alegerilor in Capitala si incepe sa se scobeasca dupa un candidat. In urma cu patru ani, ezitarile intinse pana aproape in campania electorala oficiala s-au soldat cu o victorie importanta a lui Sorin Oprescu. Tabara democrat liberala a pierdut atunci nu atat pe mana lui Vasile Blaga, cat pe mana propriei indecizii, cea mai importanta reduta locala. Acum este pe cale sa reconfirme aceasta pierdere urmand aceeasi strategie.

Desi pana la alegeri nu mai sunt nici macar 4 luni, PDL nu are inca un candidat cert pentru Bucuresti. Situatia este chiar mai proasta decat in 2008, cand initial adversarii nu erau nici ei reprezentati de o figura puternica. Sorin Oprescu a aparut pe ultima suta de metri ca un efect al tensiunilor din PSD si daca ar fi candidat sub sigla social democrata nu stiu daca ar fi avut acelasi succes.

Acum Sorin Oprescu pleaca din pozitia consolidata de favorit. Nu pentru ca ar fi fost un primar extraordinar. Dimpotriva. Numai daca ne gandim la episodul deszapezirii din aceasta iarna si nu avem niciun motiv de multumire. Dar este carismatic, abil si deocamdata nu are adversar.

Ads

Ideea democrat liberalilor de a-l opune pe Raed Arafat ar fi fost buna, din punctul de vedere al logicii politice, dar a fost, pe fond, o forma de vampirism ticalos. Caci altfel nu se poate numi incercarea de a-l disloca pe doctor din locul unde salveaza vieti, in incercarea de a salva un partid. Si nici macar n-ar fi fost o interventie cu sanse reale, pentru ca si in cazul, destul de probabil al unei victorii, imaginea buna a lui Raed Arafat nu s-ar fi transferat si asupra PDL. Mai degraba exista riscul sa se intample invers si sa ne trezim cu o victima colaterala a interventiei.

In plus, nu exista nicio garantie ca un profesionist exceptional in domeniul medical este si un edil pe masura. Nu exista nicio garantie ca doctorul Arafat ar fi dovedit aceeasi competenta si in administrarea orasului, in organizarea si strunirea asfaltatorilor, gunoierilor, soferilor de la RATB si a functionarilor din primarie. Asa ca riscul sa pierdem un manager medical exceptional, ba chiar sa destabilizam medicina de urgenta, fara sa castigam un primar bun, ba sa-i mai si facem imaginea praf, ar fi fost urias.

Ads

Din fericire se pare ca doctorul Raed Arafat a avut intelepciunea sa refuze fara echivoc oferta, ba chiar a tinut sa faca public acest refuz, asa ca PDL este pe cale sa revina tot la solutia prafuita din magazia cu figuri vechi si controversate. Pentru a indeplini criteriul buletinului de Bucuresti, Silviu Prigoana si-a cumparat recent o vila cu 2 milioane si jumatate de euro si se pregateste sa ii iasa in cale lui Sorin Oprescu. Cei doi se merita, cu siguranta, si chiar daca nu ne va folosi la nimic prevad o campanie in care ne vom distra pe cinste. Sigur, doar in masura in care apreciem umorul negru.

Silviu Prigoana este om de afaceri de succes, dar pentru un politician care face afaceri cu statul, succesul e greu de ratat. Proiectele sale, ba referitoare la Casa Poporului, ba la prostitutie, au fost mai mult nazbatii menite sa socheze, cam la fel ca autostrada suspendata a lui Sorin Oprescu, insa niciunul n-a fost dus la bun sfarsit. Cat despre profilul sau moral acesta este caricatural, ca sa folosesc un termen bland. Cu Silviu Prigoana se gandeste PDL sa recucereasca si remobilizeze electoratul pierdut al DA?

Intre Silviu Prigoana si Sorin Oprescu, ce sa alegi? Sunt la fel, numai ca actualul primar are la rever niste inaugurari de proportii, picate pleasca de la predecesori, dar care, vrem-nu vrem, intra in bilantul lui. Iar atunci cand candidatii sunt identici, cel in functie pleaca cu prima sansa.

PDL se pregateste asadar pentru un nou esec, dar macar unul zgomotos, de pomina.

Ads