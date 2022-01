Romania democratiei "latino" - De la cititori

Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege privind alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin, cu 174 de voturi pentru, 110 impotriva si trei abtineri. Opozitia a protestat neconvingator, iar in presa au aparut speculatii cum ca ar exista un acord secret intre cei doi "giganti" ai politicii romanesti, PDL si USL.

Argumentul adus de sustinatorii legii este cel al eficientei financiare, organizarea unui singur tur de scrutin fiind mult mai ieftina decat sistemul in doua tururi.

Intr-o tara in care jefuirea banilor din bugetul national si din fondurile europene aproape ca este politica de stat, acest argument este tot atat de nimerit ca un banc despre pompieri spus la ureche unui sinistrat cu casa distrusa de flacari.

PDL, partidul de buzunar al presedintelui Basescu, a lansat o puternica ofensiva de reconfigurare a mecanismelor electorale. Una dintre cele mai recente lovituri este adoptarea, de catre Consiliul General al Capitalei, a celor doua intrebari care vor fi adresate bucurestenilor in cadrul referendumului privind Legea Capitalei: "Va doriti o capitala cu sapte administratii, controlata de 217 consilieri alesi pe liste de partid?", "Va doriti ca si consilierii generali sa fie alesi uninominal, asemenea primarilor de sector?".

Intrebari pe care le banuim a fi iesite din laboratoarele de manipulare ale "eminentelor cenusii" de la Palatul Cotroceni, cu o singura finalitate, realizarea visului doamnei Elena Udrea, posibil candidat la Primaria Bucurestilor: o capitala cu un singur primar prin disparitia primariilor de sector.

Consilierii PDL au sustinut adoptarea intrebarilor cu acelasi argument financiar. O singura primarie a Capitalei, cu un singur consiliu, este mai ieftin.

Sa reamintim alegatorilor si politicienilor un adevar simplu si incontestabil: democratia este un sistem mai costisitor decat dictatura. In democratie, mecanismele politice se subordoneaza dezideratului garantarii existentei si exercitarii drepturilor fiecarui membru al societatii.

Sistemul electoral in democratie trebuie sa permita ca vointa politica exprimata de cetateni prin vot sa se regaseasca intr-o maxima proportie in componenta rezultata dupa scrutin la nivelul institutiilor politico-administrative: primar, presedinte de consiliu judetean, consiliu local, parlament, presedinte de republica.

Conform legii adoptate de Camera Deputatilor, primar va fi desemnat candidatul care are cel mai mare numar de voturi, chiar daca are mai putin de 50% plus unu.

Acest model de scrutin majoritar uninominal intr-un singur tur pentru alegerea primarilor afecteaza grav dreptul cetatenilor de a fi reprezentati cu adevarat.

In situatia in care, la nivelul unei comunitati, un candidat invinge datorita voturilor a 35% dintre alegatori, iar alti doi candidati pierd fiecare cu cate 32,5%, este evident ca doua treimi dintre cetatenii cu drept de vot din comunitatea respectiva devin "cetateni de mana a doua", a caror vointa politica nu conteaza pentru sistem.

Primarul astfel ales este nereprezentativ, iar legitimitatea lui este data nu de rezultatul scrutinului, care nu exprima cu adevarat vointa electoratului, ci de un sistem electoral stramb si aproape nedemocratic. Scrutinul in doua tururi ofera macar avantajul ca alegatorii ramasi fara candidatul propriu, eliminat in primul tur, sa se orienteze catre o alta oferta politica, cu un continut apropiat de interesele lor, facuta de unul dintre candidatii ramasi in competitie.

"Reforma" electorala declansata de presedintele Basescu, prin intermediul PDL si cu complicitatea ascunsa a partidelor de Opozitie, are ca efect concentrarea puterii politice in mainile unei oligarhii de partid, cu iz mafiot.

Sistemul electoral, ca si viata politica din Romania, asimileaza treptat "stilul latino" al regimurilor politice din America Centrala si de Sud, in care poporului i se ofera o pseudo-democratie, atat cat sa nu se revolte, economia este controlata de "baronii" si "mogulii" mafiei politice, administratia este corupta si ineficienta, clanurile de familie din umbra partidelor se lupta pentru resursele statului, iar presedintele nu este altceva decat un "monarh absolutist", sustinut de armata si serviciile secrete, complice la jaful generalizat.

In timp ce politicienii romani se bat precum hienele pe cadavrul tarii, datoria externa pe termen scurt a atins cifra de aproximativ 19,1 miliarde de euro, iar datoria externa pe termen mediu si lung este de aproximativ 74,3 miliarde de euro, un total de 93,4 de miliarde euro.

Romania, un vapor cu echipajul beat si pasagerii lihniti de foame, se indreapta incet, dar sigur, spre naufragiu. SOS, Romania!