Sunteti de acord cu votul obligatoriu? - Sondaj Ziare.com

Legea care prevede introducerea votului obligatoriu a trecut tacit de Senat si a ajuns in dezbaterea Camerei Deputatilor, camera decizionala. Proiectul este extrem de controversat, pe de o parte pentru ca intra in conflict cu Constitutia, iar pe de alta pentru ca efectele s-ar putea sa fie cu totul altele decat cele dorite.

Argumentele care au stat la baza acestei initiative legislative sunt simple. Prezenta la urne a romanilor a scazut de la peste 80% imediat dupa Revolutie, la circa 30% la ultimele alegeri. Toate sondajele de opinie arata ca, profund nemultumiti de prestatia zilnica a clasei politice si perfect constienti de trocurile "galeti vs. vot", romanii nu mai doresc sa faca figuratie in spectacolele electorale care se organizeaza din cand in cand.

Unul dintre initiatorii legii, deputatul UNPR Tudor Ciuhodaru, spera ca, odata introdusa obligativitatea votului, astfel de practici ar fi mult reduse, pentru ca una e sa dai bani ca sa cumperi cateva zeci sau sute de alegatori, alta e sa platesti pentru cateva zeci de mii.

Experienta altor tari arata insa ca problema absenteismului la urne nu se rezolva neaparat transformand dreptul universal la vot in obligatie, ci lucrand asupra adevaratelor cauze: lipsa de profesonalism a politicienilor si scaderea implicarii civice a cetatenilor.

Un cadru ceva mai larg

Peste 30 de tari de pe intreg mapamondul au vot obligatoriu. Printre ele se numara si vechi democratii europene, cum ar fi Grecia, Cipru, Belgia sau Luxemburg, dar nu numai.

Mai mult, incepand din 1893 si pana in urma cu cativa ani, si alte tari europene au aplicat, pentru diverse perioade, acest sistem de vot obligatoriu, cum ar fi Austria, Franta, Olanda, Spania, Suedia.

In plus, sa nu uitam ca si Constitutia Romaniei din 1923, una dintre cele mai moderne si mai progresiste din acele vremuri, prevedea prezenta obligatorie la vot.

Pe de alta parte, participarea la alegeri a scazut constant nu doar din Romania, ci si in alte tari, din varii motive. Daca la noi cauza de baza ar fi ruptura profunda dintre dorintele si nevoile cetatenilor, pe de o parte, si actiunile politicienilor in favoarea propriilor interese pe de alta parte, la altii, cum ar fi in Belgia de exemplu, absenteismul a fost generat de o prea mare incredere ca treburile merg bine si politicienii sunt responsabili si isi vad de treaba.

Oricum, lipsa de reprezentativitate tot mai crescuta a clasei politice este ingrijoratoare in multe state, iar sondajele de opinie arata ca tot mai multi cetateni cu simt civic, fie ei britanici, germani, bulgari sau romani, isi doresc o mai larga participare a concetatenilor la viata "cetatii".

Sa ne imaginam ca suntem obligati sa stampilam un candidat

Deocamdata, discutia este pur teoretica pentru ca actuala Constitutie nu permite punerea in aplicare a unei astfel de legi. Dar sa presupunem ca, dupa revizuirea legii fundamentale, votul ar deveni obligatoriu pentru toti cetatenii romani care au implinit 18 ani. Ce s-ar intampla?

Optimistii ar spune ca, daca tot trebuie sa faci o alegere, macar sa o faci in cunostinta de cauza. In opinia lor, ar creste astfel nivelul de informare al cetatenilor cu privire la activitatea politica a partidelor, la ideologii si la candidatii care le cer sustinerea publica.

Pesimistii ar spune ca, dimpotriva, daca altii au gasit subterfugii prin care sa scape, cu atat mai mult o vor face romanii, adevarati maestri in a se sustrage si in a incalca regulile. Si nu trebuie sa ne straduim prea tare ca sa ne amintim ca, recent, mii de bucuresteni si-au schimbat adresele din buletin ca sa isi poata inscrie copiii la scoli din buricul targului, sau s-au declarat de origine germana desi nu stiau o boaba, pentru a obtine un loc la Colegiul Goethe.

Daca grecii fac cozi si dau spaga la medicul de familie ca sa obtina adeverinte ca au fost bolnavi in ziua alegerilor si nu pot fi amendati, cam ce credeti ca ar face romanii? Daca olandezii au boicotat votul obligatoriu prezentandu-se la urne, dar anulandu-si voturile in proportie de peste 50%, de ce nu ar face-o si romanii? Va dati seama cat naduf ar tranti pe un buletin de vot si cata obscenitate ar ajunge sa inghita biata coala de hartie?

Si acestea nu ar fi singurele efecte perverse. Ce te faci daca, suparati pe viata si totodata neinformati cum se cuvine, alegatorii ar stampila masiv un partid cu tendinte extremiste?

Pe de alta parte, cum sa ii obligi sa voteze pe romanii din diaspora? Practic vorbind, ei nu pot acum nici macar sa isi exercite dreptul de a alege, cum sa ii obligi sa parcurga mii de kilometri pana la stinghera cabina de vot deschisa la ambasada?

Acestea fiind spuse...

In timp ce unii sunt de parere ca votul obligatoriu ar putea fi o solutie pe termen scurt, altii sustin ca el nu ar face decat sa legitimeze cu un numar mai mare de voturi o clasa politica din ce in ce mai slaba si mai corupta.

Solutiile ar putea fi gasite in alte zone, cum ar fi intarirea societatii civile sau insanatosirea mediului politic.

Si, in fond, cat de moral este sa transformi un drept intr-o obligatie?

Ziare.com va invita la dezbatere si la vot: Sunteti de acord cu introducerea votului obligatoriu? Cum ati reactiona in cazul in care ati fi obligati prin lege sa va prezentati la alegeri?

