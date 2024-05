Alegeri locale 2016: Un partid care n-are candidat a fost tras la sorti. Se striga "Frauda!"

Partidul Republican din Romania acuza ca tragerea la sorti efectuata pentru stabilirea ordinii candidatilor la Primaria Capitalei pe buletinele de vot a fost fraudata. Desi are candidat, Partidul Republican nu apare pe lista, locul sau fiind luat de Partidul Ecologist Roman, care nu are candidat propriu.

Potrivit unui comunicat de presa al Partidului Republican din Romania, formatiunea a fost exclusa, vineri, de la procesul de selectare a pozitiilor de pe buletinul de vot de la alegerile locale pentru Primaria Generala a Municipiului Bucuresti.

"In Procesul Verbal nr. 97 privind stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot a candidatului la functia de Primar General, facut public la o zi dupa tragerea la sorti, apare afisat Partidul Ecologist, care nu are candidat la functia de primar, in locul Partidului Republican din Romania. Este inadmisibil ce s-a intamplat la Biroul Electoral Municipal!", se precizeaza in comunicatul formatiunii, citat de News.ro.

Presedintele Partidului Republican, Niculae Neamtu, care este si candidat la Primaria Capitalei, mai suspecteaza faptul ca membrii BEM ar fi introdus intentionat la tragerea la sorti pentru Primaria Generala un alt partid in locul formatiunii pe care o conduce, "ceea ce inseamna ca procesul a fost viciat si trebuie neaparat repetat".

"Procesul de tragere la sorti trebuie sa fie transparent, un gest de normalitate ar fi fost daca eram invitati vineri la acest eveniment", mai precizeaza Niculae Neamtu, presedintele Partidului Republican, in comunicatul de presa.

Ads

Alegeri locale 2016:Cum votam in Bucuresti? Iata ordinea candidatilor pe buletinele de vot

Numele lui Neamtu figureaza pe lista cadidaturilor pentru Primaria Generala ce au ramas definitive miercuri noaptea, insa nu se regaseste in procesul-verbal al BEM prin care este anuntata ordinea candidatilor pe buletinul de vot. In schimb, apare numele lui Ionel Cristinel Deaconescu (Partidul Ecologist Roman), a carui candidatura nu fusese anterior validata.

"Apeland telefonic la sediul Biroului Electoral Municipal, ni s-a comunicat ca este o greseala de tiparire", precizeaza Partidul Republican.

Alegeri locale 2016: Care sunt cele mai importante noutati

La randul sau, loctiitorul presedintelui Biroului Electoral Municipal, Ovidiu Rosca a declarat, sambata, pentru News.ro, ca s-a produs o eroare prin aparitia pe buletinul de vot a Partidului Ecologist Roman (PER), formatiune care nu are candidat la functia de Primar General, iar Partidul Republican din Romania, care are candidat, in persoana lui Niculae Neamtu, nu se regaseste pe buletinul de vot.

Ovidiu Rosca a mentionat ca in cursul zile de duminica, aceasta greseala va fi remediata de catre reprezentantii Biroului Electoral Municipal.

In plus, acesta a mentionat ca nu este nevoie de o noua tragere la sorti, privind pozitiile pe buletinul de vot a partidelor participante la alegerile locale, fiind vorba doar de o greseala tehnica, care se poate rezolva la tipografie.

Ads