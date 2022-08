Mai sunt doar doua zile pana la alegerile locale. Cel mai recent sondaj realizat de IRES la comanda Digi24 arata ca sunt orase din tara unde castigatorul este clar.

La Timisoara cele mai multe sanse le are actualul primar, Nicolae Robu (PNL), care ar fi votat de 38% dintre timisoreni. Acesta este urmat de Florica Birsaseteanu (PSD), cu doar 5% si independentul Adrian Romita, 3%.

La Cluj Napoca tot primarul in functie are cele mai multe sanse. Emil Boc (PNL) are sprijinul a 42% dintre cetateni, iar pe locul doi si trei se afla independentul Octavian Buzoianu (17%) si, respectiv, Liviu Alexa (Miscarea Liberala).

31% dintre ieseni il prefera pe Mihai Chirica (PSD), iar 12% il vor pe Marius Bodea (PNL), in timp ce 5% au sustinut ca l-ar vota pe independentul Andrei Postolache.

Cel mai mare punctaj ar urma sa il obtina, potrivit sondajului IRES, actualul primar al Brasovului, George Scripcaru, care ar fi votat de 74% dintre alegatorii orasului de sub Tampa. Social-democratul Razvan Popa ar urma sa obtina doar 7%, iar independentul Mihai Sturzu s-ar clasa pe locul trei cu 5%.

Lia Olguta Vasilescu (PSD) are cele mai mari sanse sa redevina primar al Craiovei, 42% dintre cei care au raspuns la sondaj au declarat ca ar vota-o. Locul doi este ocupat de Pavel Badea (PNL), cu 8%, iar pe locul trei s-a clasat Florentin Gust (PSRO), 3%.

20% dintre constanteni l-ar alege duminica pe Decebal Fagadau (PSD), 13% pe Vergil Chitac (PNL) si pe locul trei sunt la egalitate cu un procentaj de 4% Claudiu Palaz (PMP) si Christian Gigi Chiru (ALDE).

