Firea raspunde scrisorii din Guvern si anunta vizite dese la ministrul Fondurilor Europene

Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, il sigura pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, ca il va vizita foarte des la minister indata ce va fi aleasa primar al Capitalei.

Afirmatia Gabrielei Firea vine in contextul in care ministrul Cristian Ghinea a trimis o scrisoare tuturor candidatilor la Primaria Capitalei, in care a atras atentia ca Bucurestiul ar putea pierde 187 de milioane de euro de la UE, informeaza News.ro.

In replica, candidatul PSD a transmis: "Il asigur pe domnul ministru de toata deschiderea mea de colabora cu Guvernul spre binele bucurestenilor, daca acestia ma vor alege primar pe data de 5 iunie.

Totodata il informez pe domnul ministru ca unul din cele doua obiective mentionate de dansul pentru atragerea fondurilor europene in Capitala este deja inclus in programul meu pentru bucuresteni".

Aceasta a mai precizat ca, odata ce va fi aleasa primar, va face demersuri pentru a accesa cele 187 de milioane de euro puse la dispozitie de UE pentru modernizarea retelelor de transport si distributie a agentului termic din Capitala.

"In acest sens, apreciez mult disponibilitatea expertilor Ministerului Fondurilor Europene de a colabora cu viitoarea echipa din Primaria Generala pentru realizarea acestui proiect.

Ads

De asemenea, il asigur pe domnul ministru al Fondurilor Europene ca daca voi fi aleasa sa conduc Primaria Capitalei, il voi vizita foarte des la minister pentru a obtine cele 120 de milioane euro destinate reabilitarii albiei raului Dambovita, dar si pentru a discuta de alte proiecte de interes pentru bucuresteni, ce ar putea fi finantate din fonduri europene", a spus Gabriela Firea.

Subiectul termoficarii, asupra caruia a atras atentia ministrul Fondurilor Europene, a fost unul central in campania electorala, in contextul pierderilor din retea, care se ridica la aproape o treime din energia produsa, si cheltuielilor mari facute de PMB in fiecare an, din banii contribuabililor, pentru a le acoperi.

Ministrul Fondurilor Europene a reamintit, in scrisoarea transmisa tuturor candidatilor la PMB, ca mai este timp doar un an pentru a se obtine fondurile puse la dispozitie de UE. Acesta a adaugat ca "o echipa de profesionisti si de experti din Ministerul Fondurilor Europene este deschisa sa asiste viitoarea echipa administrativa a Bucurestiului in a pune pe roate si a duce la capat acest proiect".

"In caz contrar, MFE este nevoit sa redistribuie acesti bani catre alte proiecte, din afara Bucurestiului", a mai avertizat el.

Ads