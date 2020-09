30 de ani de lupta pentru Primaria Bucuresti. Cele mai importante momente care au schimbat soarta alegerilor locale

Cazimir Ionescu

Crin Halaicu

Presa straina despre ziua alegerilor pentru Primaria Bucuresti

Victor Ciorbea

Ilie Nastase

Viorel Lis, primar interimar

Prima dezbatere dintre cei patru candidati, 30 octombrie 1998

Sorin Oprescu

Ultima dezbatere electorala, in absenta lui Viorel Lis, 6.11.1998

Imagini din culisele ProTV, iunie 2000

Imagini din dezbaterea dintre Sorin Oprescu si Traian Basescu, iunie 2000

Filmari pentru spotul de campanie, 2004

Imagini din culisele dezbaterii, 2004

Imagini din culisele dezbaterii, 2004

Marian Vanghelie, 16 iunie 2004

Dezbaterea dintre Marian Vanghelie si Adriean Videanu, 15 martie 2005

Sorin Oprescu, 2008

Dezbaterea intre Sorin Oprescu si Vasile Blaga, 2008

Clip electoral, Sorin Oprescu 2008

Bataie in Consiliul General, 30 septembrie 2009

Dezbaterea dintre Nicusor Dan si Silviu Prigoana

Proteste Hala Matache

Dezbaterea intre Gabriela Firea, Robert Turcescu si Nicusor Dan

Bucurestenii si-au putut alege pentru prima data primarul in 1992. Atunci a avut loc, cel putin in teorie, si prima dezbatere electorala.La 6 ianuarie 1992, cele 128 de formatiuni politice inregistrate legal in Romania au inceput campania electorala pentru organele locale ale puterii, debutul oficial al campaniei electorale fiind marcat printr-o serie de interventii. Astfel, in ianuarie-februarie 1992, a fost pentru prima data cand statiile de televiziune locale au luat parte la campania electorala, realizand interviuri cu liderii politici pe plan local.De-al lungul campaniei, pe postul national de televiziune au aparut peste 1.200 de candidati la alegerile locale. Romania a inceput atunci sa se obisnuiasca cu exercitiul democratic.In Bucuresti s-au inscris 33 de candidati, printre care se afla si actualul candidat la Primaria Generala,(la acel moment reprezenta Partidul National Liberal - Aripa Tanara).Batalia cea mare, in schimb, se dadea intre, candidatul FSN, si, candidatul Conventiei Democratice.a promis in campania electorala ca va "reda primaria oamenilor" si a recunoscut ca nu va putea schimba orasul peste noapte.isi dorea o mai mare autonomie locala si colectarea directa a taxele de catre municipalitate, nu sa primeasca o anumita cota de la Guvern. Candidatul a facut si o descriere interesanta a Bucurestiului la vremea respectiva:"Bucurestiul este la ora actuala - imi pare rau ca sunt nevoit sa o spun - un oras murdar si trist. Disconfortul diurn determina teama locuitorului acestui oras de a ajunge acasa, unde il asteapta frigul, lipsa de gaze ori apa. Eu cred ca nimic nu este mai important, atat pentru individ, cat si pentru societate, decat ca omul, dupa o zi de munca intensa, sa poata gasi, in caminul sau, atmosfera reconfortanta care sa-l faca in stare sa-si reia, a doua zi, eforturile. (...)Poate nu ne dam seama cat de nocive sunt frustrarile cu care se incarca bucuresteanul, de acasa pana la locul lui de munca, incepand cu murdaria de pe strada, continuand cu inghesuiala din mijloacele de transport in comun, terminand cu magazinul gol prin care trece sa-si cumpere cele necesare, sau chiar cu sentimentul lipsei de aparare in fata opresiunilor", a declaratin februarie 1992 pentru Ziarul Libertatea.a promis ca va rezolva problema alimentarii cu apa a orasului si ca va repara tevile RADET."Este imposibil sa intram in iarna viitoare in aceleasi conditii! Trebuie sa reparam reteaua de transport termic, care are pierderi enorme, ele trebuie stopate pana la limita de la care costul de stopare nu este mai mare decat costul combustibilului. Asta o putem face fiind o problema de organizare si, bineinteles, de ceva bani pe care stim de unde sa-i gasim! Pentru ca e simplu, luam un credit, facem treaba respectiva si rambursam creditul din economiile realizate.Noi trebuie sa determinam un ajutor catre Romania din Occident, ca sa nu ne prinda iarna viitoare cu rezervoarele de pacura goale!", a declaratchiar inainte de turul II al alegerilor locale din 1992 pentru ziarul Libertatea.a obtinut 45,64% din voturi si candidatul FSNa castigat 31,45 de procente din voturile valabil exprimate.Atunci a inceput prima "mare borduriada". Au urmat patru ani de scandaluri si patru ani de acuze dure.si-a pierdut repede aura de salvator si a inceput sa fie contestat dupa doar cateva luni de la instalare.a intrat in PNTCD si a castigat alegerile fara drept de apel dupa ce a promis un contract pe 200 de zile. CDR nu a respectat contractul, dar nici n-a plecat acasa.promitea ca va moderniza anual 70 de km de drum, va repara inclusiv iarna gaurile din asfalt, va face pasaje si parcari moderne, va pune semafoare in intersectiile aglomerate si va reevalua sensurile de circulatie.a fost unul din oamenii protejati desi descris de taranisti ca "un tanar sarac si cinstit". Statea la bloc, intr-un apartament de trei camere, cu familia, sotia Lacrima si fiica lor. Mai aveau si o Dacie, la acea data veche de douazeci de ani.a avut initial o imagine buna pana si dupa parerea lu Vadim Tudor, care a declarat ca e un om serios si cu bun-simt.Contracandidatul sau,(PDSR), a promis in campania electorala ca va recladi orasul dupa principii noi. "Bucurestiul nu poate fi imbunatatit sau carpit", spunea acesta. Acesta isi propunea "Umanizarea orasului".Pe fondul luptei impotriva FSN-ului, a sperantelor pe care oamenii si le-au pus in CDR si decesul lui, la scrutinul local, in turul doi, din 16 iunie 1996, Ciorbea a fost ales primar general al Capitalei, cu 56,74% din voturile valabil exprimate, invingandu-l, astfel, pe contracandidatul sau,(PDSR), care a castigat doar 43,26% din sufragii.Dupa cea devenit premier, la 11 decembrie 1996, primar general interimar a fost desemnatIn legatura cu dubla calitate a luide primar general al Capitalei si de prim-ministru al Romaniei s-au iscat numeroase polemici si dezbateri juridice si constitutionale. La 30 martie 1998 si-a inaintat demisia din functia de prim-ministru al Romaniei, care i-a fost acceptata de presedintele. In acelasi timp si-a inaintat si demisia din functia de primar general al Capitalei.Alegerile din octombrie-noiembrie 1998 au avut loc in trei tururi. Primul tur a avut loc pe 25 octombrie, dar a fost anulat din cauza prezentei foarte scazute la vot . Numai un procent de 34,30% dintre bucuresteni s-a prezentat la vot, dar pentru validarea scrutinului era nevoie de prezenta a jumatate plus unu din cetatenii inscrisi pe listele electorale.In al doilea tur, in cursa pentru Primaria Capitalei erau patru candidati:sia condus pana la acel moment Bucurestiul timp de un an si jumatate, lucru care le-a dat prilejul contracandidatilor lui sa-l acuze ca nu a realizat "prea multe lucruri" in perioada respectiva.Desi a plecat cu un dezavantaj in cursa electorala,a dominat dezbaterea cu contracandidatii sai. Pel-a acuzat ca "poate nu stie sa citeasca", iar pel-a numit "comunist"."Nu puteti sa spargeti toate oalele in capul meu", s-a aparatin dezbaterea electorala., ca si, a fost acuzat, in dezbatere, ca a fost foarte darnic cu apartamentele din fondul imobiliar al Bucurestiului."Dumneavoastra nu stiti nimic, domnule!"- i-a raspunscontracandidatului sau.Dupa al doilea tur,siau ramas singurii candidati pentru Primaria Bucuresti.In schimb, cea de a doua dezbatere nu a mai avut loc,refuzand invitatia de a participa.In campania electorala,isi dorea "sa reconstruim impreuna Bucurestiul demolat de stanga rosie".promitea ca va avea grija de pensionari, va pastra gratuitatile pe transportul public acordate pensionarilor, va concesiona terenuri pentru constructia de locuinte si va imbunatati serviciile publice.promitea o administratie competenta si depolitizata, renasterea identitatii bucurestene, solidaritate cu pensionarii si cei defavorizati, comunicare si parteneriat cu cetatenii, infiintarea Bursei Locurilor de Munca, a Sfatului Batranilor, crearea unor locuri de parcare prin decuparea trotuarelor, si acordarea de gratuitati tuturor pensionarilor pe transportul public, eliminarea algoritmului politic din Primaria Capitalei.La 10 noiembrie 1998, Biroul Electoral Central a dat castig de cauza candidatului CDR,, dupa analizarea proceselor verbale si numararea unor voturi anulate.In procente,a obtinut 50,5% din voturi, in comparatie cu candidatul situat pe locul doi,din partea PDSR, care a primit 322.825 voturi, adica 49,5%.Campania pentru alegerile locale din anul 2000 a ramas memorabila pentru bucuresteni. O infuzie de candidati, zeci de partide, circ si, asa s-ar descrie succint lupta pentru fotoliul de primar.In anul 2000 erau cinci candidati care depaseau 10%, unii dintre ei erau sprijiniti de blocuri politice mari, iar Romania ajunse la un alt nivel din punct de vedere politic. Lupta devenise mai grea, mai murdara si expunerea era din ce in ce mai mare.In acea perioada, dezbaterile electorale erau la ordinea zilei, iar cele mai importante momente au fost stranse intr-un documentar realizat de Media Pro.In cursa pentru Bucuresti, cei mai importanti candidati erau(PDSR),(PD),(Conventia Democrata), PNL ),(Uniunea Fortelor de Dreapta) si(Partidul Noua Generatie). In cursa s-a mai inscris si, care de atunci spera ca va ocupa functia de edil.sise aflau la a doua incercare de a castiga primaria.era protejatul luiintr-o vreme in care populatia era sufocata de masurile luate de urmasii FSN-ului.a fost unul din "milionarii de carton", care au profitat de dezorientarea generata de caderea comunismului si de "portitele" legislative care au permis imbogatirea peste noapte a "baietilor destepti".conducea lantul de magazine electronice Gepa, fiind extrem de bogat pentru o tara scaldata in saracie.tocmai isi incheiase mandatul plin pe care il avusese la Primaria Bucuresti, dupa ce a mai fost in functie un an si jumatate ca primar interimar. Mandatul sau nu a fost receptat ca un succes, in jurul luiplanand mai mult suspiciuni de coruptie si scandaluri din viata sa amoroasa.avea si el trecut politic, fiind ministrul Transporturilor si in Guvernul(17 aprilie 1998 - 22 decembrie 1999) si in Guvernul(22 decembrie 1999 - 26 iunie 2000).cunoscut pentru activitatea sa de reprezentare a comunitatii armenilor, a fost sponsorizat in campania din anul 2000 de, lucru recunoscut de acesta.a devenit cunoscut publicului odata cu prabusirea Fondului National de Investitii (FNI), un fond fara o baza solida de experti si investitii, in care intre 200 si 300 de mii de romani isi depusesera economiile, atrasi de sansele mari de castig. Fondul National de Investitii s-a dovedit a avea o structura de tip piramidal. Fondul de investitii s-a prabusit in aprilie 2000, aducand zeci de mii de romani in pragul saraciei.a promis ca in mandatul sau va rezolva vesnicile probleme ale bucurestenilor: drumurile neasfaltate, lipsa apei si mizeria. In schimb, in dezbaterea electorala a recurs mai degraba la atacarea adversarilor, decat la prezentarea programului politic.este al doilea om care l-a batut pepentru Primaria Capitalei. A ramas memorabil chiar meciul de box simulat intre cei doi candidati.Cei doi candidati pentru functia de primar au fost prezenti intr-o emisiune moderata de. Astfel, prima dezbatere electorala a fost un circ cu glume proaste, femei imbracate sumar si incordari de muschi.a obtinut primul mandat de primar general al Capitalei in urma celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale din 18 iunie 2000, intrunind 50,69% din voturi, la foarte mica distanta de, candidatul PDSR, care a obtinut 49,31%.Perioada petrecuta dela Primaria Capitalei a fost marcata de scandal, certuri interminabile cu Consiliul General care nu avea aceeasi culoare politica si "nu-l lasa pe primar sa faca treaba". In cei patru ani a inceput o actiune ampla de demolare a chioscurilor, a strans cainii comunitari de pe strazi, a inceput lucrarile la Pasajul Basarab, proiect care avea sa fie terminat doua mandate mai tarziu, panglica fiind taiata deIn anul 2004lupta pentru inca un mandat la Primaria Capitalei din partea Aliantei Dreptate si Adevar. Contracandidatul sau cel mai puternic era PSD ), urmat de PRM ),(Partidul Umanist),(PNTCD) si(Partidul Actiunea Populara).a candidat din nou, dar nu de la Partidul Noua Generatie, ci de la Partidul Noua Democratie.Prima confruntare electorala a avut loc la postul Antena 1 si a fost moderata de jurnalista. In platou au fost prezentisiLa 6 iunie 2004, primarul general al Capitalei a fost ales din primul tur, candidat din partea Aliantei 'Dreptate si Adevar' PNL-PD, cu 417.153 de voturi valabil exprimate (54,95%).Aceasta a fost prima infrangere pe carea inregistrat-o in fata luiDupa ce, la 12 decembrie 2004,a fost ales presedinte al Romaniei, in functia de primar al Capitalei a fost desemnat, ca interimar, viceprimarul, care a asigurat interimatul pana la data de 3 aprilie 2005, cand s-au organizat noi alegeri locale pentru desemnarea primarului.Dupa plecarea luila Cotroceni, in aprilie 2005 s-au organizat alegeri pentru desemnarea unui nou primar general. Principalii candidati au fost(PNL-PD) si(PSD). Desiera candidatul PSD, el a afirmat ca vrea sa continue proiectele lui, luand ca reper programul sau pentru Bucuresti, inclusiv in cadrul dezbaterii televizate.avea deja o reputatie proasta in spatiul public. In 16 iunie 2004,l-a pus in dificultate atunci cand i-a cerut sa conjuge verbul "a fi".In data de 15 martie 2005, cei doi candidati au avut o dezbatere in cadrul emisiunii lui Marius Tuca.Moderatorul i-a rugat sa isi adreseze unul altuia o intrebare. Intregul dialog care a urmat a intrecut limita ridicolului.Cati locuitori merg pe zi cu transportul in comun?Aproape 380.000.Nu. Doua milioane de locuitori merg in fiecare zi cu transportul in comun, 60 de milioane pe luna, 720 de milioane anual.Stiti cati locuitori are Bucurestiul dupa ultimul recensamant?Da. 2.300.000.1.950.000 de locuitori are Bucurestiul, deci circula mai mult decat populatia orasului.Conform datelor din 2005, populatia Municipiului Bucuresti nu depasea 1.950.00 de locuitori.Urmatoarea intrebare, de data aceasta adresata de candidatul PDL , era legata de numarul de kilometri de infrastructura pe care ApaNova ii reface anual.Aproape doua milioane de kilometri.ApaNova reface 30 de kilometri pe an, atat are capacitatea. Intreaga retea administrata de ApaNova este de 2.700 de km.a castigat din primul tur scrutinul desfasurat la 3 aprilie 2005, cu 53,01% din voturile valabil exprimate.a ramas in memoria bucurestenilor ca primarul care a schimbat bordurile de beton din oras cu unele de granit. Scandalul cu bordurile a aparut in principal din cauza faptului caera actionar la Titan Mar, firma care vindea printre altele si borduri de granit. Un raport al Curtii de Conturi a aratat insa ca doar 1,62% dintre bordurile montate in perioada 2005-2007 ar fi fost cumparate de la Titan Mar, valoarea acestora fiind de circa 660.000 lei.Favoritii in cursa pentru Primaria Bucuresti erau in anul 2008(independent) si(PDL). Dupa ei urmau(PSD),(PNL) si(Partidul Initiativa Nationala). In cursa pentru functia de edil s-a mai inscris si(PC) si(PNTCD).Pana in 2008,isi incercase de doua ori norocul in alegerile pentru Primaria Capitalei. Sustinut de PSD, doctorul esuase si in fata luisi in fata lui. A treia candidatura i-a iesit dupa o telenovela in carepoza ca independent.PSD-ul condus dea refuzat atunci sa-l nominalizeze drept candidat la primarie. Ca urmare,a demisionat din partid si a mediatizat o serie de atacuri care sa-l pozitioneze in dezacord cu partidul care l-a ocrotit ani de zile.a venit cu o propunere, cel putin trasnita. El spunea ca va face "autostrazi suspendate", lucru de care la acel moment Vasile Blaga nu a reusit sa profite.In dezbaterea dintre cei doi care a abut loc la Nasul TV, Oprescu aparea ca un candidat pus pe fapte mari, in timp cetacea superior.s-a limitat sa-l corecteze discret pe Oprescu atunci cand acesta a confundat raza cu diametrul, in valtoarea unei explicatii despre proiectele sale de infrastructura.Spre deosebire de democrat-liberal,nu s-a sfiit sa faca o serie de atacuri murdare. A ramas inca in memoria colectiva clipul pe care doctorul l-a promovat pe internet, in care el il indemna pe un buldog care-i dadea tarcoale sa se duca la stapanul lui. Toata lumea stia ca porecla pe care Traian Basescu i-o daduse luiera "Buldogul".In timp cevorbea de la sediul partidului,isi destindea participantii la conferintele sale de presa in barul branduit "La Independentul".Astfel,a devenit primar general al Capitalei cu 315.981 de voturi (56,55%).Dintre toti fostii candidati,a sperat ca va mai putea schimba ceva in Capitala. Asa ca un an mai tarziu, sedinta Consiliului General al municipiului Bucuresti din 30 septembrie 2009 a inceput cu o bataie intre fortele de ordine ale politiei comunitare si membrii PRMsi(candidat independent, sustinut de USL),(Partidul Democrat Liberal),(Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei),(Partidul Noua Generatie Crestin Democrat) si(Partidul Popular si al Protectiei Sociale) s-au luptat pentru conducerea Primariei Generale in anul 2012. In cursa pentru fotoliul de primar a participat si independentul, presedinte al Asociatiei "Salvati Bucurestiul".a refuzat dezbaterea electorala in timpul campaniei pentru alegerile locale 2012.nu a apucat sa-si termine cel de-al doilea mandat deoarece a fost arestat in septembrie 2015 pentru luare de mita, dosar instrumentat de DNA. Pe 13 mai 2019, Oprescu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Instanta a mai dispus confiscarea sumelor de 25.000 euro si 695.871 lei de la Oprescu.A doua zi dupa aparitia dosarului,(Uniunea Salvati Bucurestiul) si, presedintele PMP, i-au cerut imediat demisia luidin functia de primar general al Municipiului Bucuresti, dupa ce primarul a fost retinut de DNA intr-un dosar de coruptie. Aceeasi pozitie o are si M10, partidul, dar si PNL."La sfarsitul lunii iulie am facut o analiza a activitatii celor 7 ani de mandat ai lui Sorin Oprescu la Primaria Capitalei, in care am subliniat amploarea fenomenului coruptiei la nivelul acestei institutii. Retinerea de catre DNA a Primarului General pentru infractiuni grave de coruptie legitimeaza actiunea noastra de a-l demite pe edilul Capitalei. Salutam efortul DNA de a taia capul caracatitei coruptiei din Primaria Generala si sustinem campania de curatenie inceputa de procurorii anticoruptie la nivelul administratiei. Sorin Oprescu, capul coruptiei din Primaria Capitalei trebuie sa demisioneze chiar astazi", spune Nicusor Dan intr-un comunicat de presa.In 2012avea deja zeci de procese impotriva autoritatilor si a primit statul de erou al societatii civile cand a fost saltat de Jandarmerie pentru ca protesta fata de decizia de demolare a Halei Matache.Cu putin timp inainte de alegerile din 2016, se credea ca batalia principala va fi intre Gabriela Vranceanu-Firea - PSD si- PNL. La scurt timp, insa, Busoi a fost inlocuit cu. Dupa ce procurorii au anuntat ca il cerceteaza pe, candidatul PNL s-a retras din cursa pentru Primaria Capitalei, motivand ca nu doreste sa afecteze sansele partidului.Pe data de 12 aprilie 2016este anuntat drept candidatul PNL la Primaria Capitalei.In data de 14 aprilie 2016 ies la lumina tot mai multe detalii din trecutul fostului lider al studentilor, in special legaturile cusi inclinatiile legionare. Reprezentantii Institutului "Ellie Wiesel" se declara ingrijorati de unele declaratii facute deUlterior, zeci de ONG-uri cer partidelor sa nu propuna candidati cu atitudini extremiste.Presedinteleprecizeaza ca nu a propus, nu a sustinut si nu a impus candidatura luiIn data de 19 aprilie, dupa ce se inmultesc criticile din partea societatii civile, dar si a celorlalti candidati liberali, la primariile de sector, conducerea PNL anunta ca decizia finala in privinta luiva fi luata in urma unei alte sedinte.La finalul sedintei, PNL a renuntat la candidatura luila alegerile pentru Primaria Capitalei si l-a propus peO dezbatere a avut loc intresila postul Digi24., candidatul PNL a refuzat participarea.O alta dezbatere a avut loc la TVR unde 11 din cei 12 candidati la functia de primar general al Capitalei si-au anuntat participarea. Singura care a lipsit a fost, cea care a castigat ulterior Primaria Capitalei.