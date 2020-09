Situatie aberanta la vot, in Brasov: 90 de sateni nu pot vota pentru ca proprietarul magazinului la care au datorii le tine blocate buletinele

Conform NewsBV.ro , buletinele au fost retinute de proprietarul magazinului pentru ca le-a dat pe datorie alimente. Intregul scandal s-a lasat cu dosar penal."La data de 26 septembrie, in jurul orei 17.10, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Hoghiz, au fost sesizati prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul ca administratorul unei societati comerciale, ar fi oprit in gaj, mai multe carti de identitate ca si garantie la unele cumparaturi efectuate la societatea pe care o reprezinta.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de impiedicarea exercitarii drepturilor electorale, dosar instrumentat sub coordonarea unitatii de parchet competente in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetarilor", a declarat, pentru sursa citata, comisar Alina Ivan, purtator de cuvant al I.P.J. Brasov.