A inceput campania electorala. "Batalia" se da pe 43.000 de posturi in administratia locala. Care sunt regulile impuse de Guvern

In cursa vor intra cei care isi doresc sa ajunga primari, presedinti de consilii judetene, dar si consilieri locali sau judeteni. Sunt puse la bataie 41 de posturi de presedinti de consilii judetene, 40.000 de locuri pentru consilierii locali sau judeteni si aproximativ 3.200 pentru primari.Anul trecut, administratia locala a cheltuit 83 de miliarde de lei, adica 22,5% din toate cheltuieile bugetului general consolidat de 369 miliarde de lei, potrivit Ziarul Financiar In premiera, campania se va desfasura in timpul pandemiei de COVID-19, astfel ca au fostimpuse reguli speciale pentru prevenirea raspandirii infectiei.Guvernul si Autoritatea Electorala Permanenta au elaborat un set de reguli:1. Distantarea fizica.2. Purtarea mastii atat in interior, cat si in exterior, cand sunt organizate evenimente electorale sau cand exista interactiune cu cetatenii.3. Limitarea numarului de participanti.4. Purtarea manusilor, in cazul in care sunt distribuite materiale electorale.5. Folosirea dezinfectantilor atunci cand sunt distribuite materialele electorale.In plus, tuturor reprezentantilor din birourile electorale li se vor aloca cinci masti, intr-un interval de 24 de ore.Autoritatile iau in calcul marcarea spatiului din afara sectiilor de votare, unde vor astepta oamenii sa intre la vot Activitatile electorale, in timpul campaniei, sunt interzise in universitati, scoli si unitati militare. In plus, se interzic sloganurile discriminatorii, dar si mesajele care incita la ura si intoleranta. Este interzisa defaimarea religioasa sau etnica.In cazul primarilor, acestia trebuie sa stabileasca locurile afiselor electorale pana la inceperea campaniei si sa le amplaseze, fara sa incurce circulatia pe drumurile publice. Regula se aplica atat candidatilor sustinuti de un partid politic, cat si celor independenti. Dimensiunea unui panou trebuie sa fie de 500 de milimetri o latura si alti 350 de milimetri cealalta latura. Pe fiecare panou se accepta un singur afis.