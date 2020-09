A venit special din Danemarca pentru a vota: "Nu mi se pare deloc un act de eroism, ci ar trebui sa fie o obligatie pentru fiecare dintre noi"

Alexandru Pavel a ajuns in tara cu cateva ore inainte de deschiderea urnelor:"Nu mi se pare deloc un act de eroism sa vii la vot , ci ar trebui sa fie o obligatie pentru fiecare dintre noi. Sunt conectat la viata cetatii, cunosc realitatile de aici. Ma intristeaza ca orasul se goleste de tineri. Marea majoritate a colegilor mei de liceu nu mai sunt pe aici, au plecat spre Bucuresti sau alte tari. Si asta pentru ca in afara de munca la stat nu sunt alte oportunitati de a se angaja aici. Se intampla acest lucru din cauza ca nu exista infrastructura si lipsesc investitiile. Nu am prea vazut investitori care sa vina sa porneasca aici o afacere. Mi-e frica la urmatorul recensamant sa aflu ca populatia orasului s-a redus la jumatate din ce a fost acum 20 de ani", a spus Alex Pavel pentru Adevarul.ro.