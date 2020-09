Absenteismul ce sta sa vina. Cum aducem tinerii la vot?

In 2019 am votat cine sa ne reprezinte in Parlamentul European, apoi un referendum, dar si presedintele in doua tururi. S-a votat cu patima, cu nerv, cu razbunare in stampila, cu tineri mobilizati si implicati mult mai mult in politica decat la alegerile din 2016. In toamna aceasta ar trebui sa avem inghesuite cele mai importante alegeri, localele si generalele. Dar daca strigam lupul iar, mai vin tinerii sa il speriem? Mai avem un lup clar definit? Sau mai bine spus, mai avem un lup proverbial?Alegerile din 2016 ne-au lovit ca un zid prin absenteismul major, desi aveam un guvern tehnocrat si protestele din 2015 pareau sa fie inca proaspete in memoria populatiei. Dar oamenii s-au luat cu altele si si-au intors privirea de la scena politica, in special tinerii. Ulterior, mobilizati de proteste care au urmat si definirea clara a unui asa-zis inamic public, in 2019 vibe-ul generat de alegeri era fara precedent la nivelul discursului public. Nu puteai da un scroll pe Facebook fara sa gasesti macar ceva ce indemna la mers la vot . Devenise cool sa votezi, sa stii partide politice, sa fii implicat in povestea asta activ, nu pasiv. Alegerile nu mai erau despre cine ne reprezinta in Parlamentul European, ci despre rafuieli deja vechi ale cetatenilor cu politicienii, o demonstratie in forta de genul: suntem cu ochii pe ei. Au venit apoi alegerile prezidentiale care ii scoate intotdeauna pe cetateni din case la vot prin simplitatea mizei si marele avantaj al turului doi. Atunci devine cel mai simplu sa optezi pentru un om sau altul, de cele mai multe ori reprezentand doua lumi diferite din aceeasi tara, astfel ca trebuie doar sa spui prin vot carui "trib" apartii.Defazate de pandemia globala, alegerile locale vin dupa o perioada de timp mai lunga fata de cele prezidentiale, astfel ca elanul victorilor precedente s-a cam uzat, iar oamenii, in special tinerii, se pot foarte usor simti multumiti cu rezultatele alegerilor si sa considere ca, inerent, lucrurile in Romania se aseaza pe drumul dorit de ei.Doar ca acum urmeaza adevarata capcana: alegerile locale si apoi cele generale sunt absolut vitale, caci celelalte dau tonul, dar de fapt acum se vor aseza lucrurile. De data aceasta, alegerile decid oamenii care vor schimba in bine sau in rau comunitatile in care locuim, vor face sau nu spitale, vor face sau nu autostrazi, ne vor duce sau nu intr-o directie buna in continuare. Dar vin dupa o perioada de epuizare civica si adormire politica. Iar asta ar putea sa ne coste mult mai mult decat am castigat in ultimii ani.Pe langa oboseala resimtita in spatiul public in aceasta perioada, cand indemnurile de mers la vot sunt mai timide, mai speriate de riscuri, mai nisate catre votantii traditionali ai fiecarui partid, ne mai lipseste si proverbialul lup. Daca in 2019 aveam de-a face cu un "lup" amenintator, un adevarat pericol, acum "lupul" pare mai mult incompetent sau impiedicat. Ne amuza mai mult decat ne sperie si ajungem chiar sa vedem lupi mai mici peste tot, sa ne obisnuim cu ei si sa ii consideram parte din peisaj. La toate acestea se mai adauga ceva, in special in randul tinerilor: votul lor ar trebui sa mearga pentru comunitatile din care vor sa pleace, sau in care nu stiu daca raman.Daca esti elev in clasa a XII-a intr-un oras mic de provincie, ori intr-o comuna, a vota pentru administratia locala este printre ultimele lucruri care te intereseaza. Oricum administratiile oraselor mici de provincie se comporta in proportie covarsitoare ca si cum tinerii nu exista, practic pentru ei localitatile sunt doar niste spatii unde tinerii stau pana la 19 ani, apoi pleaca. De ce sa ne batem capul cu adolescentii?, isi spun ei. Sunt dificil de inteles, stau pe te miri ce platforme, TikTok, Insta, e mult mai usor pentru un primar ori consilier local sa vorbeasca exclusiv cu adultii, votantii traditionali si destul de predictibili si sa se prefaca fara jena ca tinerii sunt complicati si nu voteaza.Si daca metoda asta a functionat in atatea randuri, de ce nu ar functiona si acum? Si probabil ca asa va fi. E normal ca la varsta aceasta sa nu stii exact unde te duce viata, iar problemele comunitatii sa alegi sa iti stea pe umerii tai de student, liceean sau pur si simplu tanar in cautarea unei directii. Daca adaugam la acest sentiment si haosul total legat de institutiile locale precum Consiliul Judetean versus Consiliul Local, primar versus presedinte de Consiliu Judetean, atributii, limitari etc, avem o imagine pe cat de complicata, pe atat de usor de ignorat de catre tineri.Daca s-a reusit ca tinerilor sa li explice in alegerile trecute importanta votului lor pentru europarlamentari, pentru ca era o lupta bine definita, cu tabere clare si un scop evident, acum este mult mai complicat. Adaugam si situatia aceasta confuza si incerta a pandemiei si avem o imagine a unui potential mare de absenteism la vot pentru alegerile locale. Si asta ar putea costa multe orase inca 4 ani petrecuti intr-o stare de limbo, in care doar gunoiul si parcarile sunt importante, fara pic de strategie pentru viitor, fara idei curajoase de a include si tinerii in ceea ce va urma. Practic cum arata acum majoritatea promisiunilor electorale din provincie: gri.Dar in toata povestea aceasta exista si o oportunitate. Destul de mare, as zice. Universitatile, intr-o proportie semnificativa, se pare ca nu vor incepe offline cursurile. Asta va face ca foarte multi tineri care studiaza in centrele unviersitare sau alte forme de invatamant departe de casa sa se afle la sfarsitul lui septembrie in orasele sau comunele in care s-au nascut, sau unde au terminat liceul, acasa. Nu vor mai vota, cei care alegeau sa voteze, in Cluj, Iasi, Bucuresti, ori centrele mari universitare din tara. Acum vor fi blocati in localitatile gri de provincie, care sunt intr-un echilibru extrem de precar de dezvoltare, iar pentru comunitati aceasta este o fereastra extrem de importanta. Tinerii pot impinge prin votul lor balanta decisiv spre o dezvoltare macar mai accelerata decat ar fi fost in alte conditii. Totul e sa stim sa le explicam asta clar si cat de iute. Alegerile bat la usa, ascunse dupa masca.Asa ca lupul e aici in continuare, ne priveste din marginea padurii. Iar pericolul pe care el il reprezinta e stagnarea noastra ca societate, incetinirea ritmului de activare civica, de construire a comunitatilor din care facem parte, la firul ierbii. De data asta, lupul nu mai e un om politic, e Romania localitatilor din provincie incremenite in lentoare inca 4 ani. Si este la fel de periculos ca si cel cu mustata de anul trecut. Poate chiar mult mai periculos.