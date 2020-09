Abuzurile facute de primari pe banii contribuabililor: Politisti locali folositi in campanie electorala sau sa spioneze amantele

Ulterior, Justnews.ro a publicat mai multe note informative redactate de politistii locali din Sector 1, din care reiese ca acestia l-au supravegheat pe europarlamentarul Cristian Ghinea in timp ce participa la protestele din februarie.Mai multi primari din tara au fost raportati de-a lungul timpului pentru ca folosesc abuziv angajatii pentru a presta diverse munci in favorul lor.Europarlamentarul USR Cristian Ghinea, la acea vreme, membru in Camera Deputatilor a fost monitorizat in timp ce participa la o manifestatie pasnica, asa cum reiese din cele doua note de informare si fotografiile atasate, realizate pe 17 si 18 februarie, de catre politistii locali infiltrati in grupul de protestatari.Intr-una din note redactata la 18 februarie 2017, autorul semnaleaza prezenta a trei barbati ce au coborat dintr-un autoturism marca Dacia culoare gri, care i-a aprovizionat pe protestatari cu ceai.Politia locala a Sectorului 1 a precizat, intr-un comunicatul comun semnat impreuna cu Primaria Sectorului 1, ca nu a avut lucratori infiltrati in multime, ca nu a desfasurat activitati de culegere de informatii si ca nu s-au intocmit documente informative."Dupa ce m-au urmarit pe mine, angajatii Politiei Locale Sector 1 l-au monitorizat pe colegul meu Cristan Ghinea. Amandoi participam la o manifestatie pasnica, asa cum reiese din cele doua note de informare si fotografiile atasate, realizate pe 17 si 18 februarie, de catre politistii locali infiltrati in grupul de protestatari. Notele integrale le veti gasi la finalul articolului din JustNews. Cu asta se ocupa primarul sectorului 1.Cu Politia politica. Aseara nu a avut curajul sau recunoasca nimic despre acest subiect in catastrofa de emisiune aranjata de el si moderator. Nu-i nimic. O sa recunoasca in fata Justitiei. Ajungem la primarie si incepem o reforma din temelie a Politiei Locale. Nu este posibil ca angajatii acestei institutii sa ascunda ca m-au urmarit pe mine si pe Cristi. Iar gestul lor este intolerabil", a reactionat Clotilde Armand dupa informatiile publicate.Primarul comunei Nicoresti, judetul Galati, foloseste Politia locala sa imparta prin comuna si sa lipeasca in geamul magazinelor un anunt in care afirma ca un contracandidat ridica de la Primarie o suma pentru persoanele cu dizabilitati al caror curator este.Desi, suma in mod real e administrata de contracandidat prin drept legal stabilit de instanta, insa primarul Ionel Boghiu a decis sa afiseze suma cu ajutorul Politiei Locale pentru a lupta impotriva contracandidatului sau.In video este surprinsa discutia dintre Ionel Melinte, cel vizat de primar, si un politist local."Nu vreau sa pun afisul ca e treaba lor intre candidati", spune vanzatoarea magazinului.In iunie 2020, mai multe utilaje de la salubritate din Sectorul 5 au claxonat si i-au stropit cu substante dezinfectante pe participantii la o conferinta de presa al lui Nicusor Dan Politia locala prezenta la actiune a dirijat traficul, dar nu a intervenit pentru stabilirea ordinii. Intr-un final, a intervenit un agent al Politiei Romane, solicitat la numarul de urgenta 112.Nicusor Dan, candidatul la Primaria Capitalei vorbea despre puscariile si unitatile militare ce ar urma sa fie construite in sectorul 5 conform Planului Urbanistic Zonal. Atunci au aparut mai multe utilaje de salubritate cu insemnele primarului Daniel Florea care au inceput sa faca ture in intersectie si sa claxoneze.In spatiul online a aparut un film in care angajati ai Primariei Sectorului 5 ar falsifica semnaturi pentru candidaturile primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si primarului general, Gabriela Firea.In inregistrare apar mai multe persoane, presupusi functionari din Primaria Sectorului 5, care semneaza in fals pe listele de sustinere ale candidatilor PSD Gabriela Firea si Daniel Florea, primar al Sectorului 5.Daniel Florea sustine ca formulat pangere penala pentru inducerea in eroare a organelor judiciare"O serie de ticalosi, de infractori, deghizati in politicieni, falsifica in spatiul public o serie de falsuri,constienti ca nu au nicio sansa sa ne invinga la urne nici pe mine, nici pe dumneavoastra. Acesta este motivul pentru care am formulat plangere penala pentru inducerea in eroare a organelor judiciare impotriva tuturor celor care au fabricat filmulete si hartii mincinoase", a declarat Florea intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook , adresat electoratului sau.In anul 2015, un scandal de amploare a zguduit primaria Iasi. La acea vreme primar in Iasi, Gheorghe Nichita , le-a cerut sefilor din Politia Locala Iasi sa puna functionarii din subordine sa-i supravegheze iubita - Adina Samson, care avea montat inclusiv un sistem de urmarire GPS pe autoturism, rezulta din interceptarile telefonice redate in referatul DNA prin care se cere arestarea preventiva a edilului.Procurorii sustin ca lucratorii Politiei Locale Iasi, respectiv directorul general Liviu Hliboceanu si subalternul sau Stefan Avirvarei, sef serviciu, retinuti in acest doar, isi indeplinesc in mod defectuos atributiile de serviciu, in sensul utilizarii resurselor institutiei, respectiv angajati, autoturisme si carburant, in interesul personal al primarului Nichita, respectiv pentru a efectua verificari cu privire la activitati desfasurate de o persoana din anturajul primarului.In intervalul 25-27 martie, Gheorghe Nichita si-a folosit autoritatea pentru a le trasa functionarilor din Politie sarcini ce exced atributiilor de serviciu in sensul ca acestia au desfasurat activitati de supraveghere a Adinei Mihaela Samson (iubita edilului - n.red.), scopul fiind exclusiv un interes personal al edilului.Potrivit referatului, din discutia purtata in 25 martie, ora 12:43, de Avirvarei cu Nichita, rezulta ca edilul i-a solicitat politistului local stabilirea locului in care se afla Adina Samson si demararea unei activitati de supraveghere a acesteia, primind un raspuns pozitiv din partea functionarului politiei locale.