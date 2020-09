Actorul Claudiu Bleont a pierdut Primaria din Belis in fata primarului in functie condamnat penal

"Cand cel mai performant primar din Romania, la nivel de oras mare, iti ofera sprijinul sau, asta nu poate sa insemne decat un singur lucru: ca proiectele gandite pentru comuna Belis sunt valoroase si ca, in echipa, pot fi realizate. Asa ca ii multumesc sincer lui Emil Boc pentru toata sustinerea, pentru disponibilitatea de a ma sfatui - Emil am atatea de invatat de la tine si o voi face spre binele satenilor comunei Belis, si pentru ca mi-a aratat ca atunci cand lucrezi in echipa nimic nu este imposibil. Asa ca oameni buni haideti la vot pe 27 septembrie. Haideti sa facem impreuna din Belis mandria si nu rusinea Clujului", scria inainte de vot Bleont pe contul sau de Facebook Actual de Cluj mentioneaza ca nu este clar ce se va intampla cu fotoliul de edil in Belis, caci actualul primar, votat pentru inca un mandat, a fost condamnat definitiv in urma cu cateva zile de instanta Curtii de Apel Cluj, chiar cu cateva zile inainte de alegeri, pentru dare de mita.