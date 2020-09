Actualul primar al Aradului, Calin Bibart, ar fi castigat alegerile

Bibart ar fi urmat in preferintele electoratului de candidatul USR PLUS, senatorul Adrian Wiener, si de catre candidatul PSLC, senatorul PSD Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca , a declarat, pentru AGERPRES, ca "Primaria Arad a fost castigata de candidatul PNL, Calin Bibart, in marea majoritate a sectiilor de votare"."Este clar, in cursa pentru Primaria Arad a invins PNL. La fel si la Consiliul Judetean, unde domnul Iustin Cionca este pe primul loc. In judet avem 50 de primari (din 76 - n.r.), conform datelor pe care le-am centralizat noi pana acum", a afirmat Falca.Liderul PNL Arad a spus procentele le va oferi la finalizarea numaratorii paralele a PNL, "dar ordinea primelor trei locuri este certa la Primaria Arad".Calin Bibart, in varsta de 49 de ani, a ajuns primar interimar dupa ce Gheorghe Falca a fost ales europarlamentar, in 2019.Prezenta la inchiderea urnelor a fost de 29,81% in municipiul Arad.