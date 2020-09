Dan Barna acuza PSD de minciuni, manipulare si campanii de presa gandite pentru a denigra

"Incep prin a face apel la o campanie civilizata, nu numai in urmatoarele 10 zile, ci si in cea care va urma. Pentru ca, din pacate, ceea ce vedem in ultima perioada si, de fapt, in aproape intreaga campanie, vedem mesaje care nu fac decat sa riste sa tina oamenii acasa. Daca se continua cu dezinformarea, cu minciuna, cu tot acest circ pe care PSD il furnizeaza romanilor si in Bucuresti, dar si in intreaga tara, riscam sa tinem oamenii acasa si sa avem una dintre cele mai mici si mai nesemnificative participari la vot ", a declarat Barna, intr-o conferinta de presa, la sediul USR PLUS.El a spus ca miza acestor alegeri pentru Romania este una foarte importanta in contextul crizei sanitare si a celor patru ani care vor urma, pentru a se putea face o guvernare de calitate, iar oamenii trebuie sa iasa sa voteze."Din pacate, pe componenta de dezbateri, aceasta campanie pentru locale este cea mai joasa si mai jenanta campanie pentru alegerile locale din ultimii 30 de ani. In schimb, primim minciuni, manipulare, campanii de presa gandite pentru a denigra. E timpul sa revenim la o campanie fata de oameni, pentru ca, daca ne uitam la ceea ce a furnizat PSD la aceasta campanie electorala, vedem ca pare ca o campanie electorala pentru locale, pentru ceea ce inseamna interesul cel mai intim, cel mai apropiat al cetatenilor, n-are nicio legatura cu acestia", a explicat liderul USR.