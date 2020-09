Adevaratul castigator al localelor ar putea fi Marcel Ciolacu

Si, mai important decat votul, alegatorul iti da lectia, iti dezleaga talcul, trage alarma, iar asta trece dincolo de numere. Doar ca ar trebuie sa fie cineva pe receptie la celalalt capat al firului.Acum, dupa trei scrutine consecutive, Ciolacu a adunat dosare intregi cu mesaje pentru colegii sai. Are argumente, probe zdrobitoare, cat pentru un adevarat manual de conduita sau pentru o lista de instructiuni pentru modernizarea partidului. Ne asteptam sa le foloseasca, desi stim ca e dificil sa lupte cu inertia mentalitatilor si cu puterea obisnuintei.De la scrutinul europarlamentar, invatam ca ofensiva impotriva justitiei, intru salvarea de la pedeapsa a colegilor si clientilor cu dare de mana, e paguboasa pe termen lung si foarte lung. Nimeni nu vrea sa vada clasa politica intr-o celula doi pe doi, dar nici cum clasa politica are imunitate la dat socoteala pentru administarea banilor publici. Ba asta chiar infurie rau. Tot mai putini alegatori aplauda - chiar si atatati de propaganda bine platita - eforturile parlamentarilor de a scapa de mana lunga a unui ipotetic stat paralel, care nu e altcineva decat statul roman.Tot de la europarlamentare invatam ca deghizarea in euroscepticism a retoricii primitive, xenofobe si national-comuniste, nu prea mai pacaleste multa lume. Un partid a sucombat definitiv pe altarul acestor pseudo-idealuri, iar liderul sau nu mai e in viata sa constate esecul, chiar daca si-a lasat discipoli, unii cu rang inalt tocmai in Partidul Social-Democrat. Sa te certi cu propria familie politica, doar pentru ca e europeana, n-aduce nici prea multi bani, nici prea multe voturi.Lectia prezidentialelor poate sa fie si ea asimilata cum se cuvine, numai de cei ce simt pulsul colectiv Tatismul si lipsa anvergurii ar putea trece, la limita, in al doilea tur de scrutin, insa nu va aduna niciodata suficiente simpatii pentru o majoritate.Alegerile locale tocmai incheiate mustesc insa de invataminte.La ce i-a folosit PSD tertipul otravit cu marirea pensiilor si alocatiilor, pregatit minutios, la putere, pentru succesori, in detrimentul credibilitatii fiscale a Romaniei? Dar populismul anti-masca si gica-contrismul la masurile guvernului impotriva pandemiei? I-a ajutat sa castige consiliile judetene de la Constanta sau Vrancea, sectorul 2 din Bucuresti sau chiar functia de primar general?Pare ca nu. Si nu, nu e conjunctura, e punct de cotitura. Caci el se poate citi, de exemplu, in entuziasmul victoriei de la Timisoara. N-ar trebui Grindeanu sa-si invete colegii cum se castiga alegerile cu un cetatean "strain", decent si carismatic? Un cetatean sustinut de o forta politica mai tanara ca tranzitia si chiar mai tanara ca liberalismul romanesc. Ce sa-i faci, insa, inertia atarna greu. Un neamt a castigat de doua ori prezidentialele si PSD parca tot n-aude mesajul. Surzenia se plateste scump in politica.Dar banii pe care Primaria Generala i-a imprastiat cu generozitate in presa prietena au ajutat la ceva? Pentru ca "presa prietena" nu stie sa se opreasca atunci cand e vorba de bani. E un put fara fund. E drept ca metodele de propaganda, arhiva de fake-news si linsajul mediatic sunt neschimbate, deci produc aceleasi rezultate catastrofale pentru platitor, desi, culmea, nota e tot mai piparata.Dar personajele toxice folosite ca portavoce de Gabriela Firea in campania de la Bucuresti, cu vizibilitate nationala, au facut vreun bine partidului? Iata o tema de dezbatere pentru sezatoarea de bilant din Kiseleff. La fel ca si tentativa de a transfera interlopii in ograda adversarului, pe perioada campaniei, sau ca infrangerea la el acasa a celui care a dat faima rea titlului de baron.Orbiti de scorul multumitor, de cele douazeci de judete pastrate in curtea lor, social-democratii ar putea trece inca o data pe langa raspunsuri. Insa vor urma parlamentarele foarte curand si nu cred ca Ciolacu va avea sorti de izbanda, pana se vor face listele, sa-si convinga tovarasii de drum ca e timpul sa schimbe foaia. Asa ca se va mai adauga un dosar si din decembrie incolo.In orice caz, chiar daca lunga lista de avertismente electorale va fi ignorata, tot mai multi lideri ai partidului cu reflexe totalitare vor fi obligati de viata sa invete cooperarea si lectia impartirii puterii, caci sunt destule locuri in teritoriu unde edilii PSD se vor confrunta cu majoritati de alta culoare. Cum vor reusi sa coabiteze? Vor prefera razboiul pana la sfarsitul unui mandat fara realizari sau colaborarea cu fortele adverse spre binele comunitatii?Ca dintr-un veritabil experiment natural, Ciolacu ar trebui sa afle acum unde dai si unde crapa. Ar trebui sa stie ce face rau si ce aduce puncte. Iar acesta este un beneficiu de care celelalte doua partide, PNL si USRPLUS, aflate azi in gratiile zeilor, sunt lipsite. Orice s-ar zice, patru ani de opozitie n-au cum sa faca rau PSD. Insa alegerile locale transmit cel mai periculos semnal pentru reforma: scorul general n-arata rau pentru partid, dar detaliile de campanie, mai ales acolo unde au pierdut, prevestesc o lunga agonie.