AEP: Persoanele care solicita urna mobila, pe motiv ca sunt confirmate cu COVID, trebuie sa prezinte documente ce confirma diagnosticul

"Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca, potrivit raspunsului furnizat de Ministerul Sanatatii ca urmare a solicitarii AEP, actele medicale care trebuie sa insoteasca cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale sunt urmatoarele: pentru persoanele cu diverse boli sau grade de invaliditate altele decat COVID-19 sunt necesare copii dupa documente medicale justificative (aceleasi documente care au fost prezentate si la scrutinele anterioare)", se precizeaza intr-un comunicat al AEP.In cazul persoanelor confirmate cu COVID-19, izolate la domiciliu sau intr-o alta locatie declarata, AEP mentioneaza ca este necesara o copie dupa unul din urmatoarele documente: biletul de externare din unitatea sanitara, care confirma diagnosticul si indicatia de izolare, decizia de izolare emisa de Directia de Sanatate Publica sau rezultatul pozitiv al testarii COVID-19 RT-PCR, efectuata in ultimele 14 zile."Pentru persoanele aflate in carantina la domiciliu sau carantina institutionalizata, impusa atat pentru cetatenii care intra pe teritoriul Romaniei din zonele cu transmitere comunitara extinsa afectate de COVID-19, cat si pentru contactii persoanelor infectate, este necesara copia deciziei de carantina emisa de Directia de Sanatate Publica", se mai arata in comunicat.