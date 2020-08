Alba: PSD cere incetarea mandatelor a doi primari social-democrati care vor candida din partea PNL

"Astazi, am inaintat catre Prefectura Alba o adresa prin care am solicitat incetarea mandatului pentru primarii trecuti de la PSD la PNL, si anume primarul de la Ohaba si primarul de la Poiana Vadului. Conform dispozitiilor legale, prefectul are obligatia sa destituie acesti primari prin faptul ca si-au pierdut calitatea de membri de partid si au trecut la alte partide", a declarat Ioan Dirzu.Concret, social-democratii solicita emiterea Ordinului de incetare de drept a mandatului de primar inainte de termen, prin pierderea calitatii de membru PSD ca urmare a inscrierii in alt partid politic si a depunerii candidaturii pentru functia de primar din partea acelui partid politic, pentru edilii din Ohaba - Adrian Nicolae Mihaltan si Poiana Vadului - Beniamin Toader.Dirzu a explicat ca mandatul primarului inceteaza de drept in cazul pierderii prin demisie a calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales.In alta ordine de idei, liderul PSD Alba a mai mentionat ca sunt cateva unitati administrativ-teritoriale in care PSD sustine candidatii Pro Romania sau ALDE . "Sunt intelegeri locale", a mai spus Ioan Dirzu.