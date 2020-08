Alegatorii vor trebui sa isi dea masca jos la sectiile de votare, pentru identificare. Presedintele AEP: "Daca regulile vor fi respectate, nu ar trebui sa existe o crestere a raspandirii virusului"

El apreciaza ca scrutinul din 27 septembrie reprezinta inclusiv un test, in vederea alegerilor parlamentare.Intr-un interviu acordat AGERPRES, Constantin-Florin Mituletu-Buica prezinta modul efectiv in care se va realiza procedura de vot pentru fiecare cetatean, inclusiv pentru cei internati in spitalele dedicate COVID - 19. Totodata, el estimeaza o prezenta la vot de aproximativ 50%."Asa cum a spus si domnul presedinte Klaus Iohannis , daca regulile sunt respectate de catre toti participantii la evenimentele electorale... Si vorbim, o data, de campania electorala - daca reprezentantii partidelor vor purta masti, se vor dezinfecta in continuu, pentru a nu raspandi acest virus, iar cetatenii, de partea cealalta, vor purta masti la evenimentele electorale sau in contactul cu reprezentantii partidelor, cu candidatii. Sunt de aceeasi parere, ca nu ar trebui sa se raspandeasca acest virus. Inclusiv Institutul National de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii au sustinut acelasi lucru.Vorbind si despre masurile din ziua votului, la fel: daca atat cetatenii care se prezinta la vot, cat si ceilalti participanti, membrii birourilor electorale, vor respecta toate regulile pe care le-am stabilit si le vom stabili in continuare pentru aceste alegeri, lucrurile nu ar trebui sa duca la o crestere a riscului de raspandire a pandemiei."Presedintele AEP explica pasii pe care ii vor parcurge votantii in sectie."Asa cum dispune si hotararea de guvern, vor fi asigurate materiale de protectie pentru personalul sectiilor de votare: masti, dezinfectanti si manusi. Vorbim de cetateni care vor primi la intrarea in sectia de votare masca si dezinfectant. Intreg circuitul va fi organizat de la intrarea in cladirea in care isi are sediul sectia de votare pana la sectia de votare, pentru a nu raspandi acest virus. La intrarea in sectia de votare, cetateanul se va prezenta la operatorul de calculator. Bineinteles, purtand masca si dezinfectandu-se. Va face o identificare de trei secunde in fata operatorului de calculator caruia i-a prezentat actul de identitate.Dupa identificare si permisiunea de a-si exercita dreptul la vot, potrivit operatiunilor din acest sistem informatic, se prezinta la presedintele sectiei de votare sau la persoana desemnata in acest sens la nivelul sectiei de votare. La fel, se va realiza o identificare de cateva secunde, pentru ca se prezinta inca o data actul de identitate. Se semneaza in lista electorala, sa inmaneaza actele de votare, buletinele de vot. Dupa exercitarea dreptului de vot, din nou se va dezinfecta cetateanul. Isi va ridica actul de identitate si va parasi sectia de votare, la fel, dupa dezinfectare, astfel incat sa ne asiguram ca nici la intrare, nici la iesire cetateanul nu va fi posibil sa raspandeasca acest virus."De asemenea, membrii sectiilor de votare vor fi delimitati de alegatori de panourile despartitoare."Lucrurile sunt clare. Va fi pastrata distanta de un metru intre persoane, membrii sectiilor de votare. Panouri despartitoare fata de alegatori, in special acolo unde spatiul nu este generos si nu permite aceasta pastrare a distantei. Incontinuu va fi efectuata o aerisire a spatiilor in care se voteaza, astfel incat sa constatam la finalul zilei votarii ca lucrurile s-au desfasurat in conditii normale si nimeni nu s-a infectat."Alegatorii vor trebui sa isi dea mastile jos pentru identificare.Daca fiecare cetatean respecta regulile, timpul nu ar trebui sa fie afectat, pentru ca nu vorbim de reguli foarte speciale. Vorbim de o dezinfectare normala, care se intampla pe intreg procesul electoral, vorbim de o identificare de trei secunde, care s-a intamplat de fiecare data - identificarea in fata operatorului de calculator. Timpul efectiv va fi la fel, doar ca va trebui sa isi dea masca jos, sa fie identificat. In aceleasi conditii, si la presedintele sectiei de votare. Din punctul nostru de vedere, asa cum arata lucrurile, fluxul nu ar trebui sa fie ingreunat de niciun fel.